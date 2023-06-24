荔枝保存｜荔枝直接冷藏原來係錯！3大保存秘訣最長保鮮1個月

炎炎夏日到了，不少夏季水果，像是熱情果、芒果、西瓜、荔枝也陸續在市面上出現，不過，在食指大動的同時，不少婆媽們不免會擔心，吃不完的水果應該如何存？對此，台灣農糧署也分享3種荔枝保存方法，最久甚至能保存一個月！



台灣農糧署近日在Facebook專頁上介紹台灣荔枝並分享3招保鮮方法，其中提到，高雄市是台灣最大的荔枝產地，當中又以大樹、旗山和杉林種植面積最廣，其次的荔枝產地為台中市跟南投縣，農糧署表示，新鮮荔枝採收2～3日後，果皮容易失水，產生硬化及褐化，所以購買後，可視用途和食用頻率透過以下3種方式保鮮：

荔枝保存3大秘訣（按圖👇👇👇）

+ 4

1. 冷藏：可保鮮3～5天

先將荔枝噴上水，再用白報紙包裹，並放入塑膠袋中綁緊放入冷藏，可保鮮3至5天。

2. 泡鹽水冷藏：可保鮮7～10天

先剪下荔枝，保留一點蒂頭再放入鹽水中，浸泡5分鐘後瀝乾，最後放入保鮮袋放入冷藏，可保鮮7至10天。

相關文章：荔枝品種｜桂味妃子笑糯米糍8大荔枝 免上火食用3建議留荔枝殼？👇👇👇

+ 16

3. 冷凍：可保鮮1個月

將荔枝剝殼去籽後，放入保鮮盒中並存放在冷凍庫，可保鮮1個月。

▼荔枝營養（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：荔枝營養｜美白肌膚養顏有助增強免疫力 三高病人不能吃過量！

最後，台灣農糧署提醒，荔枝除了口感佳以外，還富含鉀、檸檬酸、精氨酸和維他命B、C等營養成分，不過，仍要注意荔枝屬於「高升糖指數」的水果，民眾食用之前，要避免空腹食用，有需要控制醣分的人更要注意，吃之前記得諮詢醫生意見，並酌量食用。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：荔枝買回家，別傻傻直接放冰箱！農糧署教3大保存秘訣，放一個月也不會變黑】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」