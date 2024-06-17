停經後易患代謝症候群 增糖尿中風機會！攝6類食物好過補充荷爾蒙

婦女在停經前心臟病的發生率較男性低，但停經後的風險則與男性相近，可能是因為女性荷爾蒙雌二醇在停經後便減少，失去保護心臟的作用，也因此產生代謝症候群。



代謝症候群五大指標 停經後婦女罹患風險達50%

代謝症候群可預防也可治療，要是不及早檢查治療，將比一般人增加6倍糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍心臟病及腦中風風險，變成慢性病病人。

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下列五項中符合任三項就是代謝症候群：

（1）腹部肥胖：男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分

（2）血壓偏高：收縮壓≧130 mmHg或舒張壓≧85 mmHg

（3）空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100 mg/dL

（4）空腹三酸甘油酯偏高：≧150 mg/dL

（5）高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40 mg/dL、女性<50 mg/dL



預防代謝症候群 改善飲食成效優於補充荷爾蒙治療

停經後因為缺乏女性荷爾蒙，低密度膽固醇（壞的膽固醇）及總膽固醇、三酸甘油脂會升高，高密度膽固醇（好的膽固醇）將降低，這就是荷爾蒙缺乏的影響而提高代謝症候群的風險，使其發生率增至50％。

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而停經後，改善代謝症候群的方法，除了多運動外，應從飲食方面著手：

依每日飲食指南，均衡攝取六大類食物：

婦女每天所需熱量約1600-1900大卡，建議限制高碳水化合物和高油脂食物，鼓勵適量、均衡飲食，以及多攝取高纖食物，例如全榖雜糧及蔬菜。（編按：6類食物是指全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類）

增加蛋白質：

為避免肌少症，蛋白質攝取建議為每天每公斤體重1.1克蛋白質。豆類製品（豆腐、豆漿）、白肉（魚、雞、鴨）、雞蛋、牛奶、乳酪飲品等都是優質蛋白質的來源。

維他命D：

停經後婦女補充維他命D可以改變脂肪代謝，缺乏者會產生高血壓和三酸甘油酯，並減少高密度膽固醇，尤其在肥胖和糖尿病者。主要食物來源為魚肝油、高油脂魚肉（三文魚、秋刀魚等），目前建議停經後婦女每日從飲食中攝取維他命D為10-15微克（400-600 IU）。

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Omega-3脂肪酸：

建議停經後婦女每天從飲食中攝取Omega-3脂肪酸含量佔總熱量0.6-1.2%（約1-2.5克），如油性魚（三文魚、沙丁魚、鯖魚等）、魚油、亞麻仁油。

抗氧化營養素：

停經後婦女多攝取具抗氧化營養素，如維他命A、維他命C、維他命E、多酚和異黃酮（包含新鮮蔬菜水果、未精製全榖雜糧、堅果、黃豆等），可有效降低總膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油酯和血糖。藉由飲食來改善更年期的代謝症候群，比補充荷爾蒙治療更為有效。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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