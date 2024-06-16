咖啡止頭痛或愈飲愈痛？專家教正確飲咖啡　7類人慎飲免鈣質流失

無緣無故頭痛起來？喝杯熱咖啡，頭痛好像隨著香氣飄散，但其實不只季節變換，許多因素都可能誘發頭痛，許多民眾可能會選擇直接購買頭痛成藥服用，但頭痛的成因百百種，有些原因可能不是吃藥能夠解決。



台灣台北榮總一般神經科王嚴鋒主任分享：頭痛一般可以分成「原發性頭痛」跟「次發性頭痛」，臨床上八九成都是原發性頭痛，比較常見就是「偏頭痛」、「緊縮型頭痛」跟「叢發性頭痛」這幾類。

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偏頭痛是以年輕的女性為主，叢發性頭痛是以年輕的男性為主，這種頭痛通常集中在春夏或秋冬的交界，很集中的發作，所以叫叢發性頭痛。

咖啡因攝取可緩解頭痛？

王嚴鋒主任分享：「咖啡因其實非常有趣，我們在門診的時候常會跟民眾呼籲要減少咖啡因的攝取，但很多的病患會非常懷疑，因為他們在頭痛的時候喝杯咖啡會有緩解或止痛的效果，如果在頭痛急性發作時喝杯咖啡或茶，會有點止痛的效果，甚至很多市售的止痛藥跟感冒藥，只要是複方的，裡頭大部分都含有咖啡因，所以咖啡因其實多少有點止痛效果，跟止痛藥搭配會加強止痛藥的效果。」

王嚴鋒主任進一步分享道：

「但是實際上咖啡因是一把雙面刃，咖啡因跟感冒藥都有成癮的特性，如果過度使用的話，反而會讓原本的頭痛惡化，咖啡因喝得多可能會愈喝頭愈痛，最後就會變成天天喝、天天痛，不喝也會痛起來，這就是成癮性，所以我們一般遇到頭痛發作比較頻繁的病患，我們會建議他把咖啡因攝取減少，甚至有些病患把咖啡因戒掉後，手抖、頭痛等症狀就都消失了，所以戒掉咖啡因是有它的好處的。」

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咖啡因一天攝取多少是安全劑量？

根據台灣食藥署資料指出：歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。（約便利商店中杯熱美式2杯、大杯熱美式1.5杯的份量）

至於有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用，而骨質已有疏鬆情形時，如仍想享用咖啡的美味，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

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台灣食品藥物管理署提醒消費者於選購產品時，應藉由產品標示的資訊，自我衡量咖啡飲用量與自身健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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