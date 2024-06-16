防感冒飲蘋果洋蔥水？營養師提醒錯1步冇效！槲皮素豐富仲有8食物

氣溫不穩定，該避免感冒？台灣營養師顏瑜萱教你這樣吃蘋果和洋蔥，可以提升免疫力、緩解不適症狀、抗過敏、抗發炎等。



蘋果、洋蔥槲皮素功效

很多人會燉煮蘋果洋蔥水防止感冒找上門！顏瑜萱指出，蘋果和洋蔥含「槲皮素」可以預防感冒、提升免疫力、紓緩不適症狀等。槲皮素是一種水溶性的黃酮類植化素，文獻指出具有以下活性：

蘋果1吃法能幫助減肥（按圖👇👇👇）

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1. 抗氧化

槲皮素可以清除自由基，而且結構上比花青素具有更高的抗氧化活性。

2. 抗過敏

槲皮素可與蛋白質相互作用，調節致敏過程，並直接作用於肥大細胞等過敏反應細胞、抑制組織胺釋放，進而紓緩症狀。

3. 抗發炎

槲皮素可以減少促細胞發炎因子「白三烯」的產生，改善T細胞（Th1/Th2）平衡，並抑制發炎細胞素的產生。

蘋果和洋蔥含「槲皮素」可以預防感冒、提升免疫力、紓緩不適症狀等。(mayu ken@unsplash)

蔬菜、水果膳食纖維含量排行榜（按圖👇👇👇）

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洋蔥、蘋果、紅茶、烏龍茶、紅酒都有槲皮素

洋蔥、蘋果是飲食中最常見的槲皮素來源，而且因為槲皮素具有防紫外線功能，所以主要在洋蔥皮（含量：284～486 mg/kg）和蘋果皮（含量：21～72 mg/kg），果肉含量極低甚至是無。

洋蔥也因品種不同槲皮素含量不同，其中含量最高為紫洋蔥，顏瑜萱補充，其他天然蔬菜水果、藥草像是綠色椰菜花、蘆筍、莓果、藍靛果忍冬、食用金銀花、山茱萸等也富含槲皮素。

另外，茶和葡萄酒也有槲皮素，特別是紅茶和烏龍茶兩種發酵茶，槲皮素佔比含量最高，烏龍茶為50％～52％，紅茶為54％～71％；未經發酵的綠茶則約18％～38％。

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直接新鮮帶皮吃才能攝取到最多的槲皮素

顏瑜萱提醒，大家其實不需要燉煮洋蔥蘋果水，直接新鮮吃，尤其蘋果帶皮最好，還能補充維他命C和膳食纖維。不過帶皮食用一定要徹底洗淨，也可以選擇有機認證栽種選購。

但洋蔥總不能吃皮吧？顏瑜萱指出，可以將洋蔥皮洗淨後，水煮約10分鐘，待水呈現淡黃色、香氣出現，留下的洋蔥皮水可以直接喝或是拿來煮飯！

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