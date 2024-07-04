消委會果醬｜30款最高糖1樽40粒糖！2款高維他命C 與最低相差60倍

消委會測試30款較常見果醬，當中有29款果醬屬高糖，唯一糖含量偏低的，只有Beyer士多啤梨果醬，但檢出含甜味劑三氯半乳蔗糖，可能增加肥胖、二型糖尿病及心血管疾病的風險。另外，有27款果醬維他命C含量均偏低於標準。



消委會測試市面上30款果醬，以每100克計算，售價介乎$3.1至$40.8。其中包括9款士多啤梨果醬、5款杏桃果醬、7款藍莓及相關果醬、5款香橙果醬和3款覆盆子／紅桑莓果醬，均屬高糖食物。

即睇30款果醬總評及糖分（高至低分排列、每100克計算）：

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消委會果醬評測｜Mrs Darlington's比Beyer糖分高13.5倍 1款糖分與標籤相差21％

消委會測試當中，Mrs Darlington's的藍莓果醬測出的糖分最高，以每100克計算有58.6克，接近12粒方糖，即一罐340克的果醬有近40粒方糖，與糖分含量最低，只有4.34克糖的Beyer相差約13.5倍。根據食物安全中心建議，成人每日游離糖的攝取量應少於50克，若進食一份食用分量，即16.5克，已等同攝入9.7克糖，佔每日攝取量標準約兩成。

而Essential Waitrose & Partners果醬糖分的測試結果56.8克，也比其香港附加標籤的標示糖分46.9克相差21％，已超過食安中心指引的容忍限度。若糖分攝取過多，不僅容易肥胖、皮膚變差，也會增加罹患糖尿病、中風或心臟病等疾病的風險。

同樣高於標準50克的果醬牌子有以下10款：

Tiptree（57.7克）

Essential Waitrose & Partners（56.8）

Waitrose & Partners（56克）

agrimontana（53.9克）

M&S Food（53.8克）

Meadows（53.4克）

Mrs Bridges（53.2克）

geurts（53.2克）

Casino（53.0克）

Bonne Maman（52.6克）



除果醬外，汽水的糖分也不容忽視！關於汽水的糖分，也可參考：16款汽水糖檢測｜榜首1罐8粒糖！邊款最高鈉=可樂6倍？1款恐致癌

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消委會果醬評測｜Beyer檢出含甜味劑 或增糖尿病風險

牌子Beyer士多啤梨果醬雖然在是次測試的所有樣本當中糖分含量最低，但仍檢出含有無糖甜味劑三氯半乳蔗糖，檢出量為每公斤342毫克。雖然現時香港並未對無糖甜味劑設定最高准許含量上限，但根據世衞《無糖甜味劑的使用指南》，長期攝取無糖甜味劑，或會對成年人產生長遠影響，例如身體質量指數（Body Mass Index，BMI）上升、增加肥胖、患上二型糖尿病、心血管疾病的風險，以及心血管病死亡率等，建議不應以甜味劑作為游離糖的替代品使用。

消委會果醬評測｜25款產品維他命C含量偏低 3款不含維他命C

蔬果是維他命C的主要來源，但果醬的維他命C含量卻並不理想。消委會是次測試的樣本當中，維他命C含量都偏低。以每100克計算，僅有2款屬「高維他命C」食物，分別是九州果實和Hero，維他命C含量為37.8毫克和35.9毫克；其餘25個樣本的維他命C含量都低於標準，最低為Annes Feinste的藍莓果醬，只有0.62毫克，與最高的九州果實差近60倍，其中3款：CIRIO、法國聖桃園的藍莓果醬及Essential Waitrose & Partners甚至沒有檢出維他命C。

據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不少於30毫克維他命C，便屬高維他命C食物；含不少於15毫克，則屬於維他命C來源食物。維他命C有助於傷口癒合，維持關節健康及有助鐵質的吸收以預防貧血。攝取不足可能導致壞血病，牙肉腫脹出血和關節疼痛等問題。

除了大家熟知的檸檬外，其實還有其他食物富含維他命C：維他命C｜增免疫力15種高維他命C水果 檸檬包尾頭3名令人意想不到

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消委會果醬評測｜選購果醬6大建議

1. 查看包裝上的產品描述

選購果醬時，留意包裝上的成分及營養標籤，選擇糖含量較低及沒有加入無糖甜味劑的果醬，以及選擇水果成分排在配料表的較前位置（表示水果成分所佔比例相對較多）的產品。

2. 避免選購罐內有氣泡或顏色有異的果醬

留意產品包裝是否完整，檢查其蓋子的密封性和真空度，避免選購罐內有上升氣泡或顏色有異的果醬，並留意保質期和食用期限，確保產品沒有過期。

3. 開罐時聞到異味或有不明液體應立即丟掉

果醬加工和密封不當的話，細菌和酵母菌有機會生長，導致果醬發酵，產生氣體，令蓋子膨脹，甚或令果醬變酸或帶有酒味。儲存不當亦可能會滋生霉菌和有毒霉菌毒素。因此，如開罐時聞到異味，或在果醬頂部和蓋子底部看到不明液體和霉菌時，亦應立即丟掉。

果醬變酸或帶有酒味有可能是滋生了細菌和酵母菌。（資料圖片）

4. 存放在陰涼、黑暗、乾燥的地方

果醬應存放在陰涼、黑暗、乾燥的地方，避免陽光照射；開封後儲存在雪櫃內，並應在產品指示的期限內用完。

5. 價錢不是選購的標準

根據是次的測試結果，消費者應留意價錢和營養素含量沒有必然的關係。

6. 不要以果醬代替水果

消費者應保持健康均衡的飲食，減少攝取游離糖及甜味劑，亦不應以果醬代替水果。

資料來源：消委會第571期