16款汽水糖檢測｜榜首1罐8粒糖！邊款最高鈉=可樂6倍？1款恐致癌

汽水是眾所周知的高糖高卡路里飲品，但近年也有低糖甚至零糖零卡汽水出現，記者今次便搜羅了市面16款常見汽水，有6款零糖零卡，包括可口可樂、芬達、雪碧、七喜等，比較它們的糖及鈉含量，結果6成屬高糖，最高1罐有8.4粒糖，與最低相差3倍！



維他氣泡檸檬茶最高糖1罐=8.4粒糖 C.C. Lemon排第2

除6款零糖零卡汽水外，10款汽水當中，有6款含糖量已超過7.5克。根據食物安全中心的指引，每100毫升液體食物含超過7.5克糖，便屬於高糖！可口可樂僅排第3，樂天忌廉溝鮮奶也比可樂甜排第2。最高的是維他氣泡檸檬茶，有13.6克糖，是含糖量最低只有4克糖的Suntory C.C. Lemon 3倍。

維他氣泡檸檬茶 2罐已嚴重超標！

世界衞生組織（WHO）建議，成人以每天消耗2000卡路里來計算，糖分攝取量應少於50克（約10粒糖）。而一罐310毫升的維他氣泡檸檬茶有42.16克的糖分，相當於8.4粒方糖，接近成人一天的攝取量的8成，如一天喝兩罐，已經嚴重超標！

按圖查看汽水糖含量排名（以100毫升計算）：

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玉泉梳打水最高鈉 多過可口可樂近6倍

汽水除了糖分外，原來也含鈉。為了在汽水之中增加梳打水的味道，不少汽水會加入鈉。世界衞生組織（WHO）建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（約1平茶匙鹽，即5克鹽）。比較16款常見的汽水（包括6款零糖零卡汽水），「玉泉」梳打水位居榜首，每100克有23毫克的鈉，而最低的是Minute Maid蘋果梳打飲品和糖分排第3的可口可樂，只有4毫克的鈉，兩者相差近6倍。而汽水當中，以元氣森林荔枝味氣泡水最低糖低鈉，只有0克糖和4毫克的鈉。

雖然汽水鈉含量不高，但日常飲食也應注意食物當中的鈉。長期攝取鈉，會導致身體出現水腫、腫脹及體重起伏不定，更可能會令血壓水平提高，令心血管壓力增加，提升中風和心臟病風險。

不少汽水會加入鈉，以增加梳打水的風味。（楊子豐攝）

零糖零卡等於健康？甜味劑是關鍵！

為了健康不少人會選擇糖分及卡路里較低的汽水或零糖零卡汽水，但其實這些低糖、零糖零卡的汽水也有使用甜味劑。甜味劑又稱為代糖，由於甜度比蔗糖高（可比砂糖甜數十至數千倍），只要少許份量便能達至一般汽水的甜度。例如常見會出現在零糖零卡汽水標籤上的甜味劑955（三氯半乳蔗糖），其1克的甜度便相等於600克砂糖。而因為用的份量少，它的卡路里也較少。根據食物安全中心指引，只要每100克液體食物含不超過4卡路里便可稱作無熱量或零卡路里。

編碼955、950是低糖和零糖零卡汽水常見的甜味劑，當中955甜度為600粒砂糖；950甜度為200粒砂糖。（楊子豐攝）

雖然，根據食物安全中心資料顯示，甜味劑不會提供大量能量和影響胰島素或血糖水平，因此可有助控制體重和為糖尿病患者提供甜食。不過要注意的是甜味劑951（阿斯巴甜，或稱天冬酰胺），於去年7月被世界衛生組織（WHO）歸類為「可能致癌物」，而市面上常見的加系可口可樂和無糖可口可樂就有用到這種甜味劑，因此，還是不建議常飲用！

此外，長期服用甜味劑，可能會增加糖尿病、心血管疾病的風險。根據美國食品藥物管理局的攝取標準，甜味劑每人每公斤不可超過5毫克，而阿斯巴甜則不應超過50毫克，以70公斤的成年人為例，每天飲用9至14罐代糖飲品才會超標。

7個減糖小貼士：

過量攝取糖分會造成能量過剩，增加患上肥胖症及超重的風險，也容易蛀牙。至於如何減少糖分攝取，香港衛生署就有以下7個建議：

1. 避免在食物中添加額外的糖，並減少食譜中建議的糖用量；

2. 如果想增加菜餚的甜味，可以在烹飪時加入鮮果或乾果；

3. 選擇不加糖的新鮮水果或乾菜代替甜食；

4. 喝水代替汽水等含糖飲料；

5. 吃低脂芝士和新鮮蔬菜代替果醬來搭配麵包；

6. 外出用餐時，請服務生將食物和醬／糖分開上或要求「少甜或走甜」；

7. 購買包裝食品時，注意營養標示上的糖含量，選擇低糖食品。

除了汽水外，紙品飲品也是大家關心的飲品，想知哪款低糖低鈉？可看看紙包飲品14款檢測｜維他○○茶1包逾10粒糖！邊款檸檬茶低糖低鈉?