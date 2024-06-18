消委會啤酒｜30款全含生物胺可致腦出血！青島最肥 1款含嘔吐毒素

消委會首次對啤酒進行檢測，測試了包括生力、藍妹、嘉士伯等香港常見的30款罐裝及支裝啤酒，其營養價值、安全及品質。當中6款樣本檢出其標示的酒精濃度差異甚大，其中1款更驗出含有嘔吐毒素（DON），長期攝入可能會影響健康！啤酒熱量高糖分高，但不同品牌竟然可以相差28倍！



消委會啤酒檢測｜6款產品酒精濃度與標示不符 哈尔滨差異最大

消委會4月公布了啤酒檢測結果，30款啤酒當中有6款樣本檢出酒精濃度與其標示的差異甚大，當中4款酒精濃度比其標示的高了0.5%，2款則比標示的低0.5％或以上。

消委會首次檢測30款不同產地的啤酒。（消委會）

6款樣本酒精濃度與其標示差異：

生力：包裝標示5%，檢測結果5.55%；

鬼佬：包裝標示4.2％，檢測結果4.74%；

M&S：包裝標示3.8％，檢測結果4.3％；

哈尔滨：包裝標示「多過或等於3.7%」，檢測結果4.67％。



YAMAGUCHI：包裝標示5％，檢測結果4.36％；

少爺：包裝標示8%，檢測結果7.42％。



消委會啤酒檢測｜酒精濃度愈高熱量愈高 增中風糖尿風險

啤酒的酒精濃度愈高，其熱量便會愈高。以1罐330毫升、酒精含量5%的啤酒計算，便有13克的酒精。連續3個月飲兩罐，便會增加約5磅脂肪（約2.3公斤）。此外，在飲酒時會還會吃花生、薯片等高脂肪零食佐酒，也會令體重進一步增加。多餘的脂肪積聚在內臟會往腹部堆積，容易造成中央肥胖問題，也是坊間常說的「啤酒肚」，中央肥胖會增加患上冠心病、中風、高血壓及糖尿病等風險。

消委會啤酒檢測｜1罐啤酒熱量近1碗飯 青島啤酒熱量第1

消委會指出，光是飲用1罐／1支可能已經攝入超過200千卡的熱量，足足接近1碗白飯（約260千卡）所含的熱量。是次測試中，青島啤酒的熱量最高，以每支／罐計算，含有218千卡，每100毫升有66千卡熱量，比起最低的Guinness（每100毫升33千卡）高出1倍。

糖分方面，Hoegaarden含糖量最高，每100毫升含有3.4克糖，而1罐500毫升的Hoegaarden計算，則有17克糖（約3粒方糖），比最低的金威啤酒 KIngway的糖分（0.12克）高近28倍。根據台灣衛生福利部建議，成年男性每日不宜喝超過2杯（每杯酒精10公克），相當於1罐5%、500毫升的啤酒；女性則每日不宜喝超過1杯。

按圖查看啤酒熱量排行（每100毫升計算）：

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消委會啤酒檢測｜啤酒哈尔滨測出嘔吐毒素DON 多攝傷肝

消委會在是次測試了8種常見於啤酒的霉菌素，當中只有啤酒哈尔滨（哈爾濱）測出含有嘔吐毒素，又稱脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（DON），每公斤有26微克。這種黴菌毒素主要存在於小麥、大麥、燕麥、黑麥和粟米等穀物之中，會因原材料貯存不當或受霉菌污染而產生。

參考FAO／WHO食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）對DON建議的每日可攝取量為每公斤體重1微克。以體重60公斤的成年人為例，1日內飲4罐檢出含DON樣本的啤酒（約52微克的嘔吐毒素），仍屬安全水平。不過，大眾仍需注意攝取量，如長期攝入可能會對人體有潛在影響，會出現噁心、腹瀉、腹痛、嘔吐、頭痛等多種症狀，嚴重可能對人體肝臟產生損害。

霉菌毒素或生物胺或對人體有潛在影響。（消委會）

全部樣本檢出生物胺 嘉士伯、Coopers Brewery最高

消委會是次啤酒測試當中，所有樣本均含有生物胺，而嘉士伯及Coopers Brewery含量最高。嘉士伯腐胺含量為47.6毫克，比起最低的Guinness（1.4毫克／公升）超出逾34倍；而胍丁胺含量84.7毫克，亦比起Guinness的3.9毫克超出逾21倍。Coopers Brewery的胍丁胺含量為121.4毫克，是所有啤酒中最高，而腐胺含量也有32.8毫克。

生物胺屬於啤酒發酵過程的副產物，也是國際間作為衝量啤酒品質、安全和衛生情況的指標，過量攝入生物胺，可能會造成頭痛、頭暈、呼吸紊亂等症狀，嚴重可引致腦出血。另外，生物胺亦可與亞硝酸鹽產生化學反應，釋出致癌物質，且具有潛在毒性，因此在食物安全上受到極大關注，而日常生活中亦有機會從變壞或發酵製品中攝入生物胺。不過，現時香港和國際間並末有就啤酒中的生物胺訂下相關安全規定或標準上限。

雖然啤酒是慶祝或應酬當中，幾乎是隨處可見的飲品，不過亦應注意攝入量，以免飲用過量造成健康問題。