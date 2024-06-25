花生油功效禁忌｜護心延緩腦退化6好處煙點最高　2類人慎食恐致命

花生油功效｜花生油幾乎是香港人最常用的食油，不過，可曾知道花生油初初的用途不是食油？花生油健康嗎？與同屬植物花油的粟米油、芥花籽油比較，哪個更有益？



每日宜攝取15-30%脂肪

不少人對吃油有誤解，以為吃油就完全不健康。但其實適當地攝取油分，有助降低患上冠心病的風險，並讓血管保持暢通。因油含有不飽和脂肪，是人類身體無法合成製造的必需脂肪酸，故此必須從食物中吸收，這些脂肪酸主要來自於植物油，花生油便是其一。世界衛生組織建議，以每日攝入2000千卡能量的成人為例，應吸取15-30%總熱量需求的脂肪，即約33-67克。

花生油是什麼？曾只用作點燈！

花生油是從花生中提煉出來的油脂，據《台灣文獻》記載，在清朝末年之前，花生油因耐燒，一直被當作燃燈照明之用，後來被價錢更便宜的煤油取代後，輾轉下成為民眾的食用油。

花生油耐熱的特性，使其一直也照明的油燈燃料。（網上圖片）

由於花生油價錢便宜，且富有堅果香味，因此漸漸受民眾歡迎。花生油一般分為精製花生油、冷榨花生油和初榨濃香花生油三種，冷榨的花生油因營養價值更高，價錢亦較貴。

精製花生油：經過精製後去除了花生的致敏部分，常用於快餐廳油炸食物（900毫升的售價約$36）

冷榨花生油：以低溫方法壓榨出來的油，比精製花生油更具花生味和營養（900毫升的售價約$70）

初榨濃香花生油：未經精製，有濃厚的香味（900毫升的售價約$45）



花生油功效｜改善記憶力高穩定性6功效

花生油含80%以上不飽和脂肪酸和白蘆藜醇，容易被人體所消化吸收，適量的不飽和脂肪酸可保護心血管，有助預防動脈硬化與冠心病。花生油中的膽鹼，還可改善記憶力，延緩腦功能衰退。另外，花生油的脂肪酸比例有36%的omega-6和48%的omega-9，有助身體抗氧化及降低膽固醇。在煮食方面，食油氧化會產生損害人體的自由基，而花生油具不易氧化的特性，有著較高的穩定性，更有利健康飲食。

1. 預防動脈硬化

2. 冠心病

3. 改善人腦的記憶力，延緩腦功能衰退

4. 抗氧化

5. 降低膽固醇

6. 不易氧化，穩定性較高



花生油具不易氧化的特性，有著較高的穩定性，更有利健康飲食。（網上圖片）

花生油VS粟米油VS芥花籽油

花生油煙點最高

花生油的煙點是植物油當中，與大豆油一樣最高，約232度；粟米油約210度；芥花籽油約210度。煙點較高的食油不易起油煙，煎、煮、炒、炸等烹調方式都適合。

其他可高溫烹調的食油種類及其煙點。（截圖來源：消費者委員會）

花生油適合中菜；芥花籽油用途最廣泛

在烹調方面，粟米油雖煙點高，但穩定性較低，不宜長時間高溫加熱。消委會曾就食油的特點作比較，則建議粟米油適用於低溫煎炒；芥花籽油飽和脂肪酸含量最低，煙點也高，因此用途最廣泛；花生油味道香濃，更適合中式烹調方法，提升食物風味。

花生油味道香濃，更適合中式烹調方法。（資料圖片）

花生油Omega-6含量高 攝取過量小心關節炎！

不過，值得注意的是，花生油的Omega-6含量也很高，不宜攝取過量。因有研究顯示攝取過量的Omega-6，會轉換成花生四烯酸，會趨成發炎體質的前列腺素、介白素、血栓素等激素，或會造成心血管疾病、糖尿病、類風濕性關節炎、肥胖等問題。據衛生署建議，烹調用油，每天不宜超過25克至30克（6至7茶匙）。

消委會曾為市面上的食油作評分，可參考：消委會食油｜御品皇致癌物超標！百益17款5星食油橄欖油只忌炸雞?

花生油適合人士

花生油一般適合所有人食用。

花生油不適合人士

對花生過敏人士：

雖然花生油經高溫提煉後，令人致敏的花生蛋白含量已非常低。但坊間仍存在不少強調現壓、未精煉的花生油，聲稱更具原有香味。如食用含有雜質、提煉過程粗糙的劣質花生油，便有機會致敏。可能會導致蕁麻疹、發紅或腫脹，嚴重的話，會出現呼吸困難，甚至可能致命。建議應選購有信譽的食油品牌。

患有炎症的人士：

花生油富含Omega-6，會促進血液凝固，從而令炎症加劇。

花生油禁忌

應避免食用存放時間過久的花生油，因潮濕且溫熱的環境容易令花生油滋生黃麴毒素，中毒可能會導致發燒、嘔吐及黃疸病。消委會建議食油開封後宜在兩個月內食完。

有關揀油的5個小貼士：【健康食用油】用錯油易有致癌風險！煎炒煮炸焗5大選用食油貼士

選購食用油5貼士

1. 保質期： 大多數未開瓶的食用油，可在沒有太陽和光線照射或高溫的地方存放一至兩年；有些油的保質期只有一年，購買時應先查看包裝上的保質日期。

2. 發煙點：購買前可考慮所用的烹調方法作決定，如炒為主可選芥花籽油、花生油；炸為主應選用葵花籽油或米糠油，建議家裡配備不同煙點的食油。

3. 穩定性：食油能抵受高溫和是否容易氧化也是考慮因素。多元不飽和脂肪酸在高溫環境下容易氧化而變質，長期使用重複加熱的植物油會促令血壓升高、血管阻塞。

4. 避免選擇動物性食油：動物性食油有豬油、牛油等已含不耐高溫的膽固醇，如果烹飪方式常常為高溫煎炸炒的話應避免選用，以免膽固醇氧化，攝取後影響心血管。

5. 留意食油特性：食油的質地及味道也會影響食物的風味。

參考內容：香港衛生防護中心／消委會