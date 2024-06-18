食油營養｜營養師推2種油炒菜最好！常攝花生油粟米油易心血管病

常食用Omega-6比例較高的植物油，較易在人體產生發炎介質，要預防此現象，「亞麻仁籽油、紫蘇油是最優的，退而求其次，芥花油、沙拉油（沙律油）勉強可以，」或每日補充一份堅果的核桃，都有助攝取好油脂。



葵花油、粟米油、花生油、葡萄籽油 奧米加6比例較高

台灣營養師蔡正亮在Facebook發文表示，炒菜使用的油決定身體的發炎指數，吃對油可避免身體產生過多發炎介質，以防引起發炎風暴。「Omega-6」比例較高的植物油，例如葵花油、粟米油、花生油、葡萄籽油等，若經常吃下肚，容易轉化成「花生四烯酸」(ARA)。

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常食用富含奧米加6植物油 易致糖尿、心血管病

蔡正亮表示，大型流行研究顯示，如果長期食用富含Omega-6的植物油，雖可提供必需脂肪酸，稱為「亞麻油酸」，但過量會轉換成花生四烯酸，會趨向變成發炎體質的前列腺素、介白素、血栓素等都與慢性疾病，如心血管疾病、糖尿病、類風濕性關節炎、肥胖等相關。

烹調時應避免使用單一植物油，並使用Omega-3比例較高的植物油炒菜，以減緩發炎風暴。（Clem Onojeghuo/Unsplash）

蔡正亮建議，烹調時應避免使用單一植物油，並使用Omega-3比例較高的植物油炒菜，以減緩發炎風暴。由於此類油品種類較少、較貴，可使用「混合調合油」，是一個經濟實惠的方法。

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炒菜最好：亞麻仁籽油、紫蘇油

另外，Omega-3較好的來源是亞麻仁籽油與紫蘇油，但缺點是價格貴，因此很少用於炒菜，退而求其次，芥花油、沙律油勉強可以，或者是每日補充一份堅果（核桃、杏仁、腰果），也很不錯。

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