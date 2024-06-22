糖尿病飲食｜1杯糖飲品超每日攝糖上限！減患癌風險 糖癮要點戒？

有糖癮的人，一天沒吃到甜食就會渾身不對勁！不過，台灣毒物科權威醫生姜至剛表示，若一天喝一杯500C.C全糖飲料，糖份就超過每日攝取量2倍，糖份攝取過多，會讓人的血糖波動大，未來恐導致臟功能衰竭，還會造成糖尿病、肥胖或是癌症。



有糖癮的人，一天沒吃到甜食就會渾身不對勁！（Canva）

台大毒物學研究所教授、台大醫院腎臟科主診醫生姜至剛在《早安健康》頻道中表示，一杯500C.C全糖飲料，就有50克至75克的糖，和世界衛生組織，建議6茶匙，約25克的糖，已經超標2倍。

姜至剛說，攝取糖份過多，最直接就是身體血糖波動大，血糖波動大未來產生胰臟功能衰竭，發展成糖尿病、肥胖機會就會增加，糖尿病一發生，腦中風、心肌梗塞、周邊血管梗塞機會都會上升，攝取過多糖份，很多腫瘤也明顯上升 ，例如大腸直腸癌、乳癌與子宮內膜腫瘤等。

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姜至剛表示，糖使人上癮，是因為糖會刺激腦內多巴胺的分泌，進而與多巴胺受體作用，使人感覺愉悅，而當血糖下降，人體神經元會渴望再度有這種反應，這是一種記憶行為。

「糖癮是可以治癒的。」姜至剛說，人的多巴胺受體的數量會受到糖攝取量的影響，如果攝取量少，多巴胺受體數也會減少，進而讓多巴胺刺激強度下降，而當人減少糖類的攝取後，再次吃糖時，多巴胺的刺激也會隨之下降，愉悅感減弱，進而達到控制糖癮的效果。

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