炒飯食譜｜網民分享1隻鑊鏟煮出創意炒飯！美味不浪費被讚天才

家裡常常有剩餘的白飯沒吃完，不知道怎麼辦嗎？



台灣YouTube頻道《四季食堂&美味關係》紀錄家庭創意料理，希望讓孩子對家裡的料理留下深刻印象，先前就教學一道超簡單的剩飯料理，完美解決食物浪費的問題還相當美味，就來看看這道料理要如何俘獲家裡老小的胃吧！

剩飯料理怎麼做？（按圖了解👇👇👇）

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1. 首先在鍋內倒入一碗剩飯，並加入兩顆蛋

2. 切入一些椰菜絲和青瓜絲

3. 並倒入適量醬油、鹽巴、咖喱粉

4. 將所有鍋內的食材攪拌均勻

5. 將拌勻的食材倒入已放油的平底鍋中，並以鍋鏟稍微按壓。

6. 一面煎至金黃後即可翻面。

7. 待確認兩面都已有均勻的金黃色澤後，即可上桌！



▼惜食3妙招（按圖了解👇👇👇）

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看到這道創意料理的網友們紛紛也分享自家的經驗：

「我有加一點麵粉跟粟米粉，變超酥，上面抹一層番茄醬，我姪女一個人吃光」、

「沒想到還可以這樣煮，天才」、

「那就是傳統的『飯焦』， 家裡如有剩菜剩肉也可如法炮製」。



下次家裡還有剩飯的話，不要只會炒飯了，快試試看這道快速又美味的料理吧。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：剩飯別只會做炒飯！達人教學超好吃料理，簡單幾步10分鐘就能上桌，整盤馬上掃光】

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