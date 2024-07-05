養病飲食丨生病吃白粥飲湯係錯？營養師推17配料點煮點食營養翻倍

美國註冊營養師、擁有10年中美臨床營養工作經驗的孫凌霞表示，特殊醫學用途配方食品是為不同疾病患者，特別製作的配方食品，有完全可以代餐的全營養配方，吃不下飯的患者，可以喝這樣的全營養液滿足身體營養需要。



而傳統飲食的粥、湯只要加料升級，甚至做成大雜燴，照樣營養豐富。以下是她的分享。

蛋白質功能有哪些？誰不可以吃高蛋白飲食？（按圖👇👇👇）

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營養補充品可做成冰棒、冰沙

除了全營養的配方，還有一些非全營養的配方，只提供某些特定營養成分，如蛋白粉、中鏈脂肪等。大部分液體配方跟牛奶長得很像，但是營養更全面均衡，比牛奶提供了更多的維他命和礦物質。一般100毫升配方液能提供100～200大卡的熱量，以及3～5克的蛋白質。液體配方除了像牛奶一樣地喝，還可以做成冰棒、冰塊、冰沙來吃。粉劑配方可以方便地加到其他的食物中，如粥、湯、飯、薯泥，用來增加營養。蛋白質粉也可以直接加到不同食物裡，進一步增加蛋白質的量。但不建議單吃蛋白粉，建議搭配其他食物一起，讓身體可以更好地吸收和利用吃下去的蛋白質。

傳統飲食如何改善營養？加料升級就好

生病喝粥在我們的飲食文化裡源遠流長。大家覺得粥好消化、濕潤，容易入口吞嚥。一般在病房見到大家吃得最多的就是稻米粥、小米粥。如果煮粥的食材只有米，營養單一，熱量和蛋白質都不夠。

煮粥用米豆搭配優化蛋白質 提高利用率

我們傳統的八寶粥、菜肉粥、海鮮粥的營養，就比單一的米粥要好很多。米和豆搭配在一起，能優化兩個食材中的植物蛋白質，提高蛋白質在身體內的利用率。菜肉魚等混在粥裡，增加食材的多樣化，豐富了營養價值，提供了更多的身體治療康復需要的蛋白質。

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煮粥加奶或營養液增加熱量和蛋白質

煮粥的時候還可以煮得乾一些，少放一些水，然後透過加奶或者營養液的形式讓它變稀，這樣也能增加熱量和蛋白質。粥裡多加點料，營養就上去了，下面的例子希望能幫你做出一份營養滿滿的粥。

喜甜的：粥裡可以加奶粉／豆漿粉／特殊醫學用途配方營養粉、椰蓉、堅果碎、各式種籽，加入搗碎的香蕉、棗泥、枸杞、提子乾等可以幫助增加甜的口味。



喜鹹的：粥裡可以加肉末、肉鬆、魚片、堅果碎、各式種籽、煮熟切碎的水煮蛋、切碎的豆腐乾等。



湯品的料都要吃 攪成泥營養翻倍

在我們的飲食文化中，湯經過熬製，被視為精華。雞湯、魚湯、排骨湯，是我們在病房裡常見的「滋補」食物。然而，僅僅是湯，營養甚微，大量是水，少量是脂肪和礦物質，幾乎沒有蛋白質，也沒有助力康復的維他命。只喝湯，往往是喝飽了肚子，而營養供給不足，飢餓到了身體。

所以，不能只喝湯，湯裡的魚肉、雞肉、排骨肉都應該吃下去。很多患者喝湯的時候，咬不動肉或者不想吃固體食物，可以把湯中的肉和其他食材撈出來，用攪拌機打碎，再把湯澆上去，變成一個類似於芝麻糊的狀態，就可以連喝帶吃，營養翻倍。如果就只想喝湯湯水水，可以在一碗湯裡加入2勺乳清蛋白粉，大概就能增加50大卡的熱量和12克的蛋白質。

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大雜燴攪拌 增加食物營養密度的好辦法

混合食物營養多，多種食材可以混合到一起，用攪拌機做成營養糊或者營養奶昔。不但營養豐富，而且看起來體積小。食物用攪拌機一攪，食物的體積看起來就會小很多，對於食慾不佳的患者，看到大量的食物往往覺得壓力很大，更吃不下了。攪拌機攪拌一下，就相當於把食物濃縮了很多。

香蕉、芒果、木瓜是做奶昔神器

營養糊和營養奶昔可以根據個人喜好來製作。例如，五穀雜豆加上堅果煮熟，水煮蛋剝皮與蘋果、紅蘿蔔一起放到攪拌機裡攪拌就成了營養糊。營養奶昔可以是不同的蔬菜水果加上乳製品或者豆製品。我最喜歡的是羽衣甘藍香蕉奶昔，羽衣甘藍（或者是水裡燙過一下的菠菜），加上香蕉、乳酪、牛油果、豆奶、核桃、椰子肉、亞麻籽、奇亞籽一起攪拌，非常好吃。香蕉是做奶昔的神器，它提供的甜味足以讓奶昔香甜可口，完全不用加糖；類似的增加奶昔香甜的神器還有芒果和木瓜。

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上面列舉的這些食材，只是一些例子，大家只要選取一些日常生活中容易買到的、自己喜歡的即可，完全不用上面每個食材都一一打卡。

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