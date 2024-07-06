喝茶好處｜飲茶防4大疾病減6種癌症機率　每天4杯降17%糖尿風險！

與其每天1杯台式飲品，不如純喝茶。台灣減重醫師蔡明劼綜合過往研究，指喝茶可減少心血管疾病、糖尿病、癌症與罹患骨質疏鬆症的風險，常喝茶有助預防肝癌、肺癌、食道癌、乳癌、子宮內膜癌與卵巢癌，每天喝4杯以上者，10年內罹患第2型糖尿病的風險可降低17%。



蔡明劼在Facebook PO「喝茶有哪些好處」文，整理幾篇醫學文獻整理，歸納出喝茶可降低下列4類型疾病。

傳統6大茶類👇👇👇︰

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1. 心血管疾病

茶葉中含有豐富的抗氧化劑，如兒茶素和多酚，這些成分能夠減少體內的氧化壓力和炎症，從而保護心血管健康。

統合分析研究顯示，每天多喝1杯茶（約240毫升），心血管疾病死亡的風險降低4%，在老年人則可以降低11%，CP值特別高。不僅如此，喝茶被認為能降低血膽固醇，進一步減少心血管疾病的風險。

2. 糖尿病

喝茶對於預防和管理糖尿病也有不少醫學相關研究。茶中的多酚能夠改善胰島素敏感性，幫助控制血糖，從而降低糖尿病的風險。根據一項涵蓋8個國家超過100萬成年人的研究，喝茶並沒有增加或減少罹患第2型糖尿病的風險。但如果是每天喝4杯以上的族群，10年內罹患第2型糖尿病的風險可降低17%。

3大紓壓又助眠花草茶（按圖👇👇👇）

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3. 預防癌症

茶葉中的抗氧化劑比如兒茶素，被認為可以抑制致癌物質的活動、預防癌症。此外，綠茶中的兒茶素在發酵製成紅茶後轉化為茶黃素，這也是一種強效的抗氧化劑，能夠進一步增強抗癌效果。

研究顯示，常喝茶的人罹患多種癌症的風險較低，包括肝癌、肺癌、食道癌，或者婦女常見的乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌等。

4. 骨質疏鬆

2023年有一篇利用台灣健保資料庫的研究，喝茶較多的人（每周喝茶5到7次）與不喝茶的人相比，骨質疏鬆的風險降低了13%。對於59歲以下的人，這一風險降低幅度更大，達到21%。該研究也發現，喝茶有助於降低骨折的風險。每周喝茶5到7次髖骨骨折的風險降低了31%。

適合喝薑茶的3種人（按圖👇👇👇）

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蔡明劼指，總結來說，喝茶對於心臟病、糖尿病、癌症和骨質疏鬆，都有預防和保護的醫學實證，當然不是要大家一邊吃著蛋糕、鹽酥雞、薯片，再搭配喝茶就能讓身體好，我們還是要遵循均衡飲食、適度運動的生活型態，再加上日常生活中適量飲茶，才能獲得最大的健康益處。

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