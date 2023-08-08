80多歲夫婦吃隔夜蛋炒飯致多重器官衰竭1死1傷！疑冷藏過程受污染

吃個蛋炒飯怎麼會釀成一死一傷？內地江蘇省南通市近日發生了一起離奇命案，一對80多歲的老夫婦身體硬朗，不過近日一起吃了隔夜蛋炒飯後，突然嚴重上吐下瀉，最終在經過送醫搶救之後，雖然救回了老爺爺的性命，但老奶奶依然宣告不治。



綜合大陸多家媒體報導，該起意外是發生在南通海門，一位李老先生和太太，雖已經80多歲高齡，但身體仍相當硬朗，也無慢性病等問題，不過半個月前，老爺爺與老奶奶竟上吐下瀉，一夜連腹瀉10多次，家人見狀立刻將兩人送醫。

如何處理隔夜餸？（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：食物安全｜如何處理隔夜飯餸？營養師教你7大重點降低食用風險

到院後一檢測，發現老爺爺與奶奶兩個人血壓仍愈來愈低、乳酸也愈來愈高。經詢問才發現兩人是吃了隔夜的蛋炒飯後才身體不舒服。老奶奶情況比爺爺更嚴重，還沒轉院治療就不治身亡。而老爺爺的乳酸值標高超過正常值的五倍，當時也陷入休克狀態，所幸及時搶救保住一命。

相關文章：食物安全｜夏天帶飯易有菌！專家教保存隔夜餸5招點叮免食物中毒👇👇👇

+ 12

醫師表示，「隔夜蛋炒飯」可能在冰存過程產生細菌污染，2人的症狀嚴重程度遠勝腸胃炎，發膿毒症及感染性多重器官衰竭。

延伸閱讀：

別小看小小一片！翁右臉蜂窩性組織炎醫一看驚見「臼齒卡了一片螃蟹殼」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」