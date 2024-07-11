水蜜桃去核方法｜免切 果肉完整日本全農完美示範！只需1樣小廚具

你也喜歡吃水蜜桃，卻因中間的果核感到困擾嗎？



即起至9月正值日本水蜜桃產季，日本全農（日本各地農民出資成立的農業協同組合）日前在X平台分享「完美去籽」妙招，只需用一把剪刀在水蜜桃一側切出十字後，插入夾住種子後再將其拔出，既能保持果肉完整形體，操作又相當方便，掀起日本網友們熱議。

如何將水蜜桃果核「完美取出」？按圖看清！

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如何將水蜜桃的果核「完美取出」？日本全農解析步驟，首先以廚房剪刀在水蜜桃一側切出一個十字切口，接著將剪刀深深地插入桃子中並夾住種子，最後再把它拔出便完成，整個流程相當快速且便利。

日本全農的小編也曬出成果，將成功取出種子的水蜜桃縱向切半，只見果核絲毫不沾黏果肉，不僅可以吃到百分之百的果肉，更能保持水蜜桃完整的形體，非常適合製作水蜜桃甜點。

日本全農的小編曬出成果，只見果核絲毫不沾黏果肉，不僅可以吃到百分之百的果肉，更能保持水蜜桃完整的形體。（X@zennoh_food）

水蜜桃的8大健康好處：

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更令日本全農小編驚訝的是，當初為了貼文拍攝準備了幾顆桃子，沒想到才第一顆就完美成功。

貼文一出，讓不少日本網友躍躍欲試，紛紛留言表示：

「想把冰淇淋放在中空處」、

「哇，我不知道還有這樣的方法」、

「下次買桃子的時候我也試試」。



按下圖睇揀靚桃的3大貼士：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】