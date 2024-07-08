食物顏色太鮮艷或含致癌物？台灣准用8種人工色素1類恐誘發大腸炎

顏色過於鮮豔，甚至有點假，你敢吃這類食物嗎？近1年來，爆發多起食安風暴，部分民眾不太敢外出用餐，對食用色素也多有疑慮。



台灣食藥署提醒，民眾應優先選購外觀顏色自然的食品，少買顏色太過鮮豔、價格過低的食物，多吃原形食物，保持均衡飲食。

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食用色素有分人工與天然 台灣品項常用有哪些？

「食用色素」就是食物的著色材料，讓食物顏色更鮮豔、豐富，提升食慾，增添感官享受。一般可以粗分為「人工」和「天然」等2大部分，天然食用色素其來已久，來源非常廣泛，包括植物色素、動物色素、維生素色素和焦糖色素等，多取自於自然，透過物理方法提取精製而成。

至於「人工色素」，約至20世紀才出現，漸漸大量被使用，在許多食品外包裝標示上均可發現人工色素的蹤跡。

「人工色素」，約至20世紀才出現，漸漸大量被使用。（Patrick Fore／Unsplash）

依照台灣規定，目前准用的食用色素分為2大類，1類為將煤焦油蒸餾、硫化及硝化經加工處理分離出可食用色素，常見為紅色6號、紅色7號、紅色40號、黃色4號、黃色5號、綠色3號、藍色1號及藍色2號，共8種法定人工色素。另1類是人工合成存在天然中的色素，如Ｂ-胡蘿蔔素、葉黃素、核黃素（維生素B2）等。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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色素吃太多影響健康？ 美國報告：具致癌風險

台灣林口長庚毒物中心主任顏宗海表示，「食用色素」的安全性，截至目前為止，一直都具有爭議性。例如，一份發表於權威期刊《Nature Communications》的動物研究發現 ，小鼠長期接觸「紅色40號」的人工色素成份，容易誘發輕微大腸炎。美國公益科學中心1份報告也指出，人工色素不僅有致癌風險，也可能提高兒童過動及過敏風險。

不過，美國食品藥物管理局認為，截至目前為止，尚無研究可證實，人工色素為誘發兒童過動、過敏等問題的凶手，部分孩童攝取人工色素，出現過敏反應，這是個人體質問題，和色素本身無關。

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台灣食藥署表示，台灣對於食用色素的審核相當嚴格，在考量台灣人飲食習慣、健康風險等情況，審慎評估後訂定，只要業者依使用限量規定合法添加食用色素，不至於危害健康。

顏宗海強調，不少動物實驗顯示，人工色素增加大腸炎風險，但是否對人體產生同等影響，則需要更多研究佐證。由於人工色素種類眾多，使用廣泛，建議民眾均衡攝取各種食物來源，降低風險。

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