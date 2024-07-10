食物敏感｜易致敏9食物飯都有份！唔新鮮易中招多攝4營養素防敏感

常常會聽到生活周邊有人說「我對海鮮過敏」或是「不可以吃雞蛋因為會皮膚癢」等食物過敏的狀況，近日也有媒體報導台灣女藝人郭碧婷居然對白飯過敏。



造成民眾出現過敏的食物種類不盡相同，當享用完食物之後，可能會出現身體上的異常症狀，例如皮膚濕疹搔癢、呼吸急促、腸胃不適等過敏反應，不過為什麼會過敏？當食物過敏該怎麼辦？

網友熱議TOP8易致敏食物（按圖👇👇👇）

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過敏反應是防禦機制 嚴重恐有生命危險

台灣衛生福利部南投醫院黃淑敏營養師指出，過敏反應是人體本能的反應機制。當外來物入侵體內，人體的免疫系統會啟動防禦機制，消滅入侵物來保護身體安全。但如果人體內的免疫系統無法抵擋或無法辨識外來物入侵體內時，就會導致身體器官產生傷害，產生過敏反應現象。一般會有局部性反應如:濕疹、過敏性鼻炎、氣喘及過敏性腸胃炎。或是全身性反應如:過敏性休克，嚴重或許會有生命危險。

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含有組織胺食物 花生、海鮮最容易引起過敏

哪些食物最容易引起過敏呢？台灣黃淑敏營養師表示，易產生過敏反應的食物如：花生、蝦蟹、牡蠣、核桃及魚類、蛋，甚至發酵食品、酒、米飯等。主要是這些食物大多含有組織胺。而組織胺會隨著食物新鮮度下降而逐漸升高。體內組織胺升高會造成皮膚癢、打噴嚏、鼻塞、流鼻水等症狀。最好的改善方法就是盡量吃新鮮食物，不確定是否新鮮的食材就不要輕易嘗試。

Vladislav Nikonov/Unsplash

維他命C、E、 A及胡蘿蔔素 抗發炎及抗過敏

當急性過敏發作期可由醫師開立抗組織胺藥物處置，但在日常中其實也有營養素可以改善過敏症狀。例如維他命C、維他命E和維他命A／胡蘿蔔素這幾種抗氧化維他命，具有抗發炎及抗過敏的作用。

黃淑敏營養師指出，維他命C的食物來源有青椒、椰菜花、椰菜、蕃茄、橘子、木瓜、番石榴、芒果、士多啤梨、西柚等。維他命E食物來源則是深綠色蔬菜、小麥胚芽、植物油等。維他命A在綠色及黃色蔬菜、水果中含有維他命A的前驅物質，稱為胡蘿蔔素(carotene)。

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其中主要為β-胡蘿蔔素(β-carotene)，食物包括：鮮黃及鮮橙色的蔬菜水果以及深綠色的蔬菜等。當然也可以到醫療院所抽血檢測自己的過敏原，檢查看那些食物是導致過敏的原因，避免食用含有過敏原的食物而引起過敏反應，民眾若出現因飲食後產生過敏症狀時，應儘速就醫。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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