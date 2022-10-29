減肥生果｜藍莓水蜜桃6種水果因1營養素促排毒燒脂　每日宜吃多少

小腹好大，該怎麼辦？台灣營養師朱瑞君表示，水果當中的豐富植化營養素可以幫助脂肪代謝，其中又以水蜜桃、西柚、哈密瓜、蘋果、藍莓、石榴等效果最好，可以幫助脂肪燃燒、消水腫、體內排毒、加速瘦身等。



朱瑞君指出，吃水果不只看熱量、GI值，豐富的植物營養素更可以幫助脂肪代謝，建議民眾每日吃2～4份水果，1份約女生1個拳頭大小的分量，補充水果吃得巧又吃得好，不擔心會發胖。

6種水果瘦小腹、燃燒脂肪、抑制食慾（按圖👇👇👇）

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1. 水蜜桃

水蜜桃熱量低，其中的酚類、兒茶素，可以幫助提升飽足感，並且有助消除水腫、脂肪燃燒。

2. 西柚

朱瑞君說明，西柚的香氣可以幫助抑制食慾，同時也含有分解脂肪的酵素，而且每日吃0.5～1顆西柚可以加速瘦身。

3. 哈密瓜

哈密瓜有超強抗發炎功能，可以避免身體壓力造成脂肪囤積，也可以將身體毒素排除。

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4. 蘋果

蘋果含豐富水溶性膳食纖維，有助於排便！朱瑞君補充，飯前吃蘋果可以幫助提升飽足感，降低食慾。

5. 藍莓

藍莓被譽為最強的「剷小腹」水果，有豐富的抗氧化營養素，幫助對抗脂肪！

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6. 石榴

石榴的多酚抗氧化物質，不僅能讓人有好氣色，也可以體內排毒，增進脂肪代謝。

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