水蜜桃致敏｜喉嚨痕嘴紅皮膚癢絨毛作怪！台農糧署教1招快速脫衣

最近正是台灣產水蜜桃盛產季節，市場價格也更親民，水蜜桃多汁又有香氣，令人垂涎三尺。



但是往年都會發生有人吃水蜜桃發生過敏的情形，不過專家表示，這並不是水蜜桃變質或有什麼毒性，主要是表皮毛絨絨，有些人吃了喉嚨搔癢咳嗽，也有人是嘴巴發紅、發癢。台灣農糧署教1招幫水蜜桃「快速脫衣」，但營養師建議吃水蜜桃不要剝皮，2招可完美脫毛，連皮吃更青春美麗！

相關文章：水蜜桃營養｜抗氧化降膽固醇解便秘 教你挑選6重點果香濃甜度高👇👇👇

+ 4

2021年5月，台灣高雄某小學有20多名學童吃完有甜桃的營養午餐後，就出現皮膚搔癢等過敏症狀，因為人數眾多引起注意。不過台灣產水蜜桃香甜可口，不吃可惜，台灣農糧署教1招可以快速將水蜜桃剝皮，容易對水蜜桃皮過敏者就不必擔心了。

做法是在水蜜桃上用刀從中間畫開，放進滾水中20秒，再泡入冰水中冰鎮，然後用兩手輕輕將皮往左右一扒，輕鬆就能讓水蜜桃表演脫衣騷。

水蜜桃護膚成分都在「水蜜桃皮」

不過台灣營養師劉純君說，水蜜桃連皮吃更健康！因為水蜜桃本身顏色很淡，最粉嫩的紅色植化素就在表皮，剝皮吃就虧大！而且近幾年最有名的護膚成分「神經醯胺」都在水蜜桃表皮上，要維持青春美麗一定要連皮吃才划算。

相關文章：日本桃｜大糖領春日居6大名種桃 果欄老闆教揀教切唔好手指掂？👇👇👇

+ 9

擦手紙、鹽搓皮 絨毛立即脫除免剝皮

如果怕水蜜桃表皮的絨毛引起過敏，她建議用擦手紙摩擦水蜜桃表皮，或是用鹽搓一搓，就可以把絨毛去除，連皮吃不怕喉嚨癢。劉純君說，水蜜桃的維他命雖然較一般水果低，但是富含菸鹼素。菸鹼素能維持消化道、皮膚、神經的健康，預防心情煩躁、失眠、神經衰弱、疲勞、癩皮病等症狀。而且它的纖維和果膠能助消化養腸道好菌，1天吃1到2個能助排宿便，腸道超順暢！

水蜜桃能控糖、消水腫控血壓、護眼、護泌尿道 超健康

而且和一般水果相較，水蜜桃含葡萄糖、果糖相對低很多，升糖指數較低，適合血糖偏高的病患食用，同時又含高鉀，能助排鈉、消水腫，有助降血壓，是高血壓患者夏日水果好選擇。

相關文章：水果保存｜水蜜桃易爛放不久？網友傳授保存妙法「延長三周壽命」👇👇👇

+ 4

另外，水蜜桃富含維他命A，可維持正常視覺、有助上皮黏膜完整和免疫功能，又富含水分，需要視力保健、需要預防泌尿道發炎和補充水分的女性、小孩和老人特別適合。

延伸閱讀：

水蜜桃能控血壓、血糖、護眼、防便祕、抗泌尿道發炎 專家教3招脫皮防過敏

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】