致癌飲食丨住家飯更健康？台男確診膀胱癌+腎癌　醫揭1廚具是元兇

外食族常常擔心吃到不好的食材或是油，所以一名男子決定自己煮「比較健康」，沒想到卻罹患膀胱癌、腎臟癌，就連抽血的時候，體內也都是滿滿的致癌物。



台灣醫師劉博仁在節目《小宇宙大爆發》表示，有一名患者因不明原因罹患膀胱癌、腎臟癌等，在做「全氟碳化物」的檢驗時，發現有一項數據「全氟辛烷磺酸」超標，一般人的數據在3.5～25.7，但這名患者的指數卻高達35.97；另一個名為「全氟辛酸」的數據，一般參考標準是1.6～7.7，該名患者卻高達7.17。

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據悉，這兩項檢測都與腎臟有關，因此台灣劉博仁醫師特別追問患者，才發現一切不單純。這名患者是生意人，過去長期在外地工作，但因為工作太過忙碌，卻又不想吃外食，所以請了一名阿姨來家中幫忙煮飯。

不過這名阿姨的個性很節儉，即便易潔鑊（不沾鍋）已經「斑駁」了，還是捨不得將它換掉，病患看到阿姨這麼堅持使用那個鍋子，也沒有再開口要對方換鍋子，就這樣使用該鍋子5、6年，最後不幸罹癌。

餐具、廚具出現3情況應立即丟棄（按圖看清👇👇👇）

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台灣劉博仁醫師表示，其實鍋子內含有鐵氟龍（聚四氟乙烯）！鐵氟龍也被稱為其中一個「世紀之毒」，若鐵氟龍進入體內，半衰期往往是1年到2年，不易排出！長期累積下來恐怕會造成肝硬化、致癌等恐怖疾病。

最後，台灣劉博仁醫師表示，如果要購買易潔鑊，一定要先詢問廠商鍋子是否含有鐵氟龍，如果有的話，鍋子有刮痕的時候就要立即換掉。台灣劉博仁醫師也特別指出，其實不只有鍋子含有鐵氟龍，很多防水的東西如全氟碳化物、雨衣或是一次性餐具，都含有鐵氟龍。

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