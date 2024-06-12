塑化劑致癌｜常接觸塑化劑增不孕致癌8風險！3污染途徑包括紙碗？

塑膠製品充斥於日常環境，嚴重影響健康。台灣國衛院、台北醫學大學營養學院食品安全學系1項研究發現，與其他先進國家相較，台灣人體內塑化劑濃度含量高出2到7倍。台北醫學大學營養學院院長謝榮鴻提醒，外食族應避免使用塑膠袋或紙碗來裝熱食，微波食物時務必先去除外面的保鮮膜。



2011年台灣發生塑化劑事件後，台灣食藥署加強稽查食品添加物，北醫這項研究於2013至2016年執行，蒐集年齡介於7至97歲的2000位民眾尿液，分析其中鄰苯二甲酸酯類塑化劑代謝物濃度。

關文章：食物安全｜發霉切掉可吃跌落地5秒內撿食冇問題？專家解4食安迷思👇👇👇

+ 8

台灣塑化劑代謝物濃度 高於歐美國家達7倍

結果顯示，塑化劑代謝物濃度高於許多其他先進國家，其中鄰苯二甲酸酯類塑化劑DEHP，部分代謝物濃度甚至是美國、加拿大、德國的2到7倍，18歲以下孩童暴露情況高於成年人。

塑化劑長期接觸影響

塑化劑等內分泌干擾物質（EDCs）屬於「環境荷爾蒙」，如果長期接觸，容易影響性荷爾蒙、甲狀腺素、胰島素等正常荷爾蒙作用，另會降低睪丸功能、干擾月經周期、影響兒童生長發育、增加不孕與癌症風險。

至於污染原眾多，除了與食物污染有關，也可能為經常使用塑膠保鮮盒、保鮮膜，這項研究發現，3大主要污染途徑，分別為：（1）塗層已經磨損，仍使用不沾鍋、（2）常以塑膠袋、紙碗裝熱湯。（3）食物包裹保鮮膜，就直接微波。其中又以食品包裝風險最高。

相關文章：微波爐安全｜番薯著火雞蛋腸仔易爆炸 10類食物忌微波爐高溫加熱👇👇👇

+ 17

台灣台北醫學大學食品安全系副教授廖凱威提醒，紙類免洗餐具大部分採用複合材質，在紙漿外層加上一層防水、防油的塑膠膜，食物溫度愈高，塑膠釋放有害物質的風險就愈多。

6月7日為「世界食品安全日」，如何減少塑化劑對於人體的危害？台灣北醫大食安中心提出3大秘訣：

1. 平時不使用有損傷的美耐皿餐具（又稱仿瓷餐具）及不沾鍋（易潔鑊），如表面破裂，就應捨棄不用。

2. 不用低密度聚乙烯（LDPE）材質餐具盛裝熱食

3. 自備環保餐具，正確使用與食材接觸的容器與廚具。



相關文章：肝臟健康｜6大傷肝食物要少吃！這種維他命補太多恐讓肝負擔變重👇👇👇

+ 12

廖凱威強調，台灣人塑化劑的暴露來源與塑膠使用的關連性最高，「塑膠不是不能用，而是應正確使用。」，使用時，應該注意熱食的溫度，以及容器表面是否完整，盡量減少使用一次性塑膠餐具，以及以淋膜紙餐盒及塑膠袋盛裝熱食，以免暴露環境荷爾蒙。

延伸閱讀：

自製燒仙草加碳酸鈉安全嗎？ 食藥署請專家說明給答案

皮秒雷射打擊斑點 醫：蜂巢探頭加持刺激膠原蛋白增生

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」