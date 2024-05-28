致癌食物｜超加工食品7大危害恐致癌 增抑鬱風險44%　1周宜吃多少

「超加工食品」圍繞在你我身邊！對此，台灣營養師嫚嫚表示，「超加工食品」吃多不只會變胖，還可能增加各種疾病風險，當超加工食品攝取比例超過總熱量20%，恐使抑鬱、癌症及失智症等「7大危害」風險劇增，建議一週最好別吃超過3次。



台灣營養師嫚嫚在臉書發文表示，超加工食品吃多會對健康危害多，其為經過多步驟加工處理，如提取、改變質地和重組，並添加多種添加劑如防腐劑、甜味劑、色素、調味劑和穩定劑，同時去除大部分原食材的營養素。

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「超加工食品」營養比「加工食品」更低

台灣營養師嫚嫚指出，超加工食品通常營養價值較低，含有高糖、高鹽、不健康脂肪與高熱量密度的特性，像是熱狗、薯片、薯條及漢堡肉、即食麵等等，都屬於此類，而加工食品則是加工步驟較少，通常含有較少添加劑，目的是延長保存期限或改變味道，如冷凍、乾燥、發酵等，會保留大部分營養成分，像是豆腐、泡菜和冷凍蔬菜。

超加工食品佔總熱量20%以上 抑鬱風險增44%

台灣營養師嫚嫚強調，雖然超加工食品透過加工技術，使食品變得更具吸引力，保存期延長也更易保存，但若飲食攝取比例超過總熱量的20%，恐增各種健康風險：抑鬱風險增加44%、肥胖風險增加51%、焦慮風險增加48%、癌症風險增加12%、全因死亡率風險增加18%、失智症風險增加25%、心血管疾病風險增加12%等等。

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為此，台灣營養師嫚嫚也建議，飲食中盡量避免「超加工食品」吃下肚，一周食用次數最好少於3次，飲食多選擇加工程度少或天然原型食物，是最有效維持健康的方式。

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