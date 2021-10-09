雞翼食譜｜檸檬蒜香雞翼免炸清爽不油膩　10分鐘煎好拌炒蔥花辣椒

今天Cindy就來分享一道「超人氣開胃下酒菜」，不用油炸！用平底鍋就能煎出又香又脆的吮指雞翼，滿滿的蒜香包附在雞翼上，加上胡椒香的點綴以及蔥花的香氣，最後再擠上檸檬，多了清爽口感，完全不油膩！ 只能說太好吃太美味了！一定要來杯啤酒才過癮啦！



材料：

- 雞翼2盒（約12~13隻二節雞翼）

- 鹽1.5小匙

- 米酒1大匙

- 胡椒粉適量

- 黑胡椒適量

- 蒜頭7~8瓣（切成蒜末備用）

- 蔥1-2根（切成蔥花備用）

- 辣椒1根（去籽切成辣椒末備用）

- 檸檬1/4顆



▼超清爽檸檬蒜香雞翼食譜（按圖👇👇👇）

+ 12

做法：

1. 雞翼洗淨用廚房紙巾擦乾，用剪刀剪開備用。

2. 加入1.5小匙鹽、加1大匙米酒、適量胡椒粉及黑胡椒，抓拌均勻後放入冰箱冷藏醃漬30分鐘。

3. 起一熱鍋加入1小匙沙律油（熱鍋後全程小火），放入醃漬好的雞翼（皮朝下）放入鍋中煎1分鐘後翻面蓋鍋蓋煎2分鐘。

4. 打開鍋蓋翻面再煎1分鐘翻面再煎1分鐘……這個動作要一直重複製作約6~7分鐘左右，煎至雞翼表面金黃上色即可盛起備用。

5. 此時鍋中會有很多雞油，可用廚房紙巾紙稍微吸掉一些油，留下少許油爆香蒜末，再放入煎好的雞翼拌勻

6. 撒上蔥花及辣椒末拌炒，加入適量胡椒粉及黑胡椒（此時可以嚐一下味道，鹹度可自行調整），最後再擠上少許檸檬汁即完成！

小叮嚀：

若小孩不吃辣，辣椒也可以直接省略哦！我個人喜歡小辣，所以辣椒去籽就可以減輕辣度！



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