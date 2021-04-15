【雞翼食譜】話梅雞翼酸甜醒胃夏日最啱　2種材料搞掂比花雕更香

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-15 12:00

雞翼通常煎或炸最好味，但不想太熱氣的話，可以試試浸煮的雞翼，今次示範的話梅雞翼，做法跟醉雞翼、花雕雞翼等等近似，但比起帶苦的酒味，更多了一份酸甜味，適合春夏享用。

話梅雞翼做法簡單，全程一鍋搞定，除話梅外，調味料也只需兩種。先講話梅，超市買到的是有核的話梅，未必人人喜歡，若你想買話梅肉，可去涼果店。話梅肉有偏鹹或偏酸的，你可按自己喜歡的口味去揀選，而這次筆者就用了偏鹹的話梅。

這個雞翼最好微暖享用，冷藏後因醬汁有雞脂肪，可能會凝固結塊。

至於調味料，則是有糟滷和冰糖。有人煮醉雞、醉蝦時會用花雕酒，今次卻試著用糟滷，在雜貨舖買得到。糟滷不但有酒味，還包含了香糟、鹽、香辛料，傳統製法就是把它們一併吊起，讓糟滷汁一滴滴滴下，再加水和酒。這種具層次的香味，跟涼拌菜尤其匹配。不過，有些人試過用糟滷做菜，結果偏鹹，因此食譜中也加了冰糖中和味道，其味道比砂糖清甜，但最好挑選細顆的，煮起來較易溶。將雞翼與話梅加到這鍋汁，煮熟雞翼，關火再連蓋焗便行。

話梅雞翼食譜

健康小貼士：

雞翼的皮雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。而且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。

攝影、攝錄：詹郭敏

剪接：呂志豪

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