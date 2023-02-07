朱古力撻食譜｜大師免焗朱古力撻3材料10分鐘完成　哪種朱古力啱?

情人節將至，當然又是朱古力出動的時候！光整朱古力好像沒什麼誠意，蛋糕又整過很多次？今次就介紹一個看起來很高級，實際上只需3種材料製作的免焗朱古力撻，食譜更是來自東京Pâtisserie＆Café DEL’IMMO日比谷店主廚江口和明，保證朱古力撻是名店級水準！



朱古力大師分享免焗朱古力撻食譜

一般朱古力撻的做法，所需材料不少，例如：牛油、蛋、麵粉、可可粉、糖等等，但日本朱古力大師江口和明就曾在個人YouTube分享一個只需3種材料的免焗朱古力撻食譜，材料包括67%朱古力片、餅乾、淡忌廉。做法十分簡單，先製好朱古力餅乾撻皮並冷藏，再混合淡忌廉和熱溶了的朱古力片製成餡，注入撻皮上再冷藏便成。

請按下圖睇江口和明製作朱古力撻的材料和步驟：

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江口和明免焗朱古力撻食譜



撻皮：

餅乾120克

67%朱古力片50克



朱古力餡：

淡忌廉200克

67%朱古力片240克



工具：

18cm撻模



做法：

1.餅乾放入密實袋，用擀麵棍壓成餅碎（越細越好），把溶化了的朱古力放入密實袋中，與餅碎完全混合。

2.朱古力餅碎倒入撻模鋪勻，以玻璃杯底壓平，用杯將餅碎掃到邊位壓實以製成撻邊，冷藏15分鐘。

3.朱古力粒與忌廉放入耐熱碗，放入微波爐以600W分4次加熱，每次約30秒。

4.朱古力忌廉取出後攪拌至完全融合，呈光澤狀。

5.將朱古力漿倒入已雪硬的撻皮，輕力上下搖晃，讓它更均勻，然後冷藏30分鐘以上，直至朱古力漿不黏手。

6.最後，脫模並灑上可可粉即成。



不失敗秘訣：

*餅乾壓得愈碎，撻皮口感愈平滑。

*撻皮壓得愈實，愈能防止朱古力漿滲入，可保撻皮酥脆。



專門店級的免焗朱古力撻。（YouTube截圖：KAZUAKI EGUCHI / チョコレートのプロ：ショコラティエ Chocolate）

資料來源：KAZUAKI EGUCHI / チョコレートのプロ：ショコラティエ Chocolate