鬆餅食譜｜懶人英式鬆餅僅3材料　免焗免發粉免搓20分鐘外脆內軟

英式鬆餅（Scone）一直是我愛吃的甜點，喜歡到不同的麵包店、Cafe去試，當然也試過自己做，不過所需材料頗多，幸好筆者最近發現了一個超簡易的懶人鬆餅食譜，只需3種基本材料便完成，就連筆者家中沒有焗爐，都一樣還原到外香脆內鬆軟的口感！

攝影：鄧穎琪



英式鬆餅（Scone）是英女皇生前每日必吃的點心，皇室御廚Darren McGrady就曾分享有關食譜，好吃歸好吃，要做起來恐怕還是有點難。一般的英式鬆餅食譜，都需要麵粉或自發粉，再加泡打粉、蛋、奶、牛油、糖等等，筆者最近就試了一個只需3種材料，免發粉、免泡打粉、免蛋更免焗，只需20分鐘就食得，還原度更是意外地高！

鬆餅簡單3材料：班戟粉、牛油、牛奶

比起用麵粉/發粉和泡打粉，今次用的是班戟粉，即是做熱香餅的那種，每包約150克，今次就做到6件鬆餅。另外2種材料則是牛油和牛奶，有了它們，懶人鬆餅已經成形，也滿載牛油香。不過，為了讓味道更豐富，我便從家中拈來伯爵茶茶葉，非常匹配，當然你亦可用其他茶葉、朱古力粒、提子乾等代替。

懶人英式鬆餅只需3種材料，左上的伯爵茶葉非必須。

這個食譜之所以方便，除了材料少，還不髒手，因為我會把材料放在大碗攪拌，倒入密實袋中搓勻、壓扁再切成小塊，那就不用直接搓和吸模，手都不用洗呢。

請按下圖睇懶人英式鬆餅做法：

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懶人英式鬆餅食譜



材料：

班戟粉150克

牛油40克（加熱成溶液，若不用牛油可用橄欖油代替）

牛奶3湯匙

伯爵茶葉1.5-2包（非必須）



做法：

1.牛油熱溶後混入班戟粉，加入牛奶，再拌勻成糰，可加入伯爵茶葉或其他你喜歡的配料，均勻地混合於粉糰。

2.粉糰放入密實袋中，壓成長方形，用刀連袋一起把鬆餅切成小塊。

3.取出已切的粉糰，放入氣炸鍋，以150度氣炸15分鐘，即成。



效果滿意 只是沒脹高太多

說實話，本來不抱太大期望，因為要做到好吃的鬆餅實在太難了。沒想到，成品的味道和口感都剛剛好，既有茶香和牛油香，咬下去也確實做到外脆內軟！要說美中不足的，是筆者本來以為鬆餅會膨脹發起，所以把粉糰壓得扁了些，想留點空間讓它升起，但最終它沒有升得特別高，賣相就跟平常的鬆餅有點分別了，下次要搓得高一點才行。不過，整體而言，這次的食譜實試效果讓我很滿意，未來還會再做呢！

此外，今次用氣炸鍋去整，若你家中沒有氣炸鍋的話，用焗爐以同樣火力和時間，亦做到一樣的鬆餅，不妨試試。