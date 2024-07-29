日本便利店「透明布甸」爆紅上市即售罄！透明新趨勢？製法大公開

說到「布甸」，人們最熟悉的既定印象莫過於黃色的布甸本體，搭配頂部咖啡色的焦糖調味，吃起來濃郁的滋味最對味！



不過在2024年7月2日從日本全家（FamilyMart）通路上市一款「透明布甸」，外觀幾乎像礦泉水一樣、透明色的本體十分吸睛，更特別的是商品內附的焦糖醬也是透明色！讓人不禁好奇：這到底是哪裡冒出的奇怪食物？

2024年7月2日從日本全家通路上市一款「透明布甸」，外觀幾乎像礦泉水一樣、透明色的本體十分吸睛。（IG＠yuseshiko）

不加雞蛋和牛奶，味道竟和真的布甸一樣？

因為話題性強，果不其然，這款透明布甸在日本限定地區（北海道、東北、關東、東海、北陸、關西、四國、九州及沖繩）的全家便利商店限定門市推出後，立刻引起日本民眾熱烈討論，剛上架就被一掃而空，許多民眾甚至是特別去踩點排隊，更有多家新聞、網誌社編輯也紛紛購入來品味一番：「這個外觀看起來也太有趣了吧！」、「太厲害了吧！（吃下去）真的是布甸口感！」也有網友表示，這款透明布甸的味道雖然沒有傳統布甸來得濃郁、口感偏向清淡，但外觀看起來清爽、吃得出淡淡的椰子香味，很適合在炎熱的夏天品嚐。

不過，細查透明布甸背後的標示內容就會發現，原來這款透明布甸，竟然拿掉了「雞蛋和牛奶」的成分？

透明布甸的成分包含還原糖漿（日本製造）、明膠、海藻糖、膠化劑（多醣體）及香料等，透明糖漿（焦糖漿）則含有還原糖漿、砂糖、高果糖玉米糖漿、水飴（源自日本的一種糖漿）及香料成分。而透明布甸的製作公司是一家位於日本神戶的「TORAKU」，該公司以「更美味」、「更有趣」、「更休閒」的理念作為經營原則，致力於開發各式各樣的創新甜點的，旗下的「神戶布甸」產品最是廣為人知，1993年其推出融合西洋甜點及神戶的傳統技術，以雞蛋、鮮忌廉等乳製品、糖和柑橘利口酒製成的「神戶布甸」，食材本身的組合很簡單，也與一般其他日本的布甸產品有極大的差異化，淡淡的酒香和柑橘的比例搭配得恰到好處，讓神戶布甸產品剛推出就大受好評。此次TORAKU協助全家製作的「透明布甸」，則完全以不同以往的原料，刪去了雞蛋和牛奶成分，並使用明膠、海藻糖及高果糖玉米糖漿等製作而成。

相關文章：【飲食熱話】日本節目示範「透明薯片」製法 外表似膠味道就...

薯片的確是透明，上面有些氣泡，看上去感覺像塑膠。（《生活小貼士》節目截圖）

+ 9

全家透明布甸幾乎已售罄，想嚐鮮可自己動手DIY！

那麼，具體方式該如何製作呢？雖然目前市面上透明布甸幾乎已售罄，不過民眾如果想嚐鮮，自己在家中就能輕鬆完成！一間來自日本熊本的調味料公司「フンドーダイ」就在網路上公布透明布甸的製作方式，所需材料包含水、香草精、細砂糖及石花菜，焦糖醬則需要水飴及透明醬油。

步驟一，將細砂糖及石花菜混合均勻備用。

步驟二，在鍋中倒入水，用小火加熱至沸騰，然後加入香草精和步驟一的細砂糖及石花菜混合液體，同時用橡皮刮刀等工具攪拌溶化。

步驟三，將水倒入使溫度降至50〜40°C，加入約5滴香草精，並倒入布甸模具中，冷藏約1小時。

步驟四，開始製作透明焦糖漿，將水飴及透明醬油放入碗中攪拌均勻。

步驟五，將透明布甸從模具中取出、盛放在碟子中，淋上「透明焦糖漿」即完成。



若單純以此次透明布甸在日本上市及其延燒的話題討論度而言，網友及媒體的評價亦呈現兩極化。（IG＠11_b180_s_m_28）

透明食材將成為食品界新趨勢？其優勢為何？

透明的食品為何會大受歡迎？我們可大致分成消費者及業者這兩個面向來分析。對於消費者而言，透明外觀的食品相當吸睛，這是不同於以往對於食物的「視覺享受」，甚至會讓人好奇該食品的製程和味道，激起消費者的購買欲來嚐鮮，同時也藉著社群媒體的廣泛傳播，在短時間內就能達成業者所期待的宣傳效益。若以業者的角度而言，透明的食材不僅擁有無色、不易沾染衣物的優勢，料理過程也不容易破壞食物本身的美觀，也深受部分業者歡迎，使得成為透明食材成為現今食品產業崛起的新趨勢。

不過，若單純以此次透明布甸在日本上市及其延燒的話題討論度而言，網友及媒體的評價亦呈現兩極化，部分消費者認為透明布甸的口感，不如一般有加入雞蛋和牛奶的布甸來得濃郁，也有消費者認為這樣清淡類的甜點很適合夏天消暑。無論這項商品的體驗口感如何，都已成功帶出透明食品的話題討論度。

延伸閱讀：

從韓國紅到台灣的「扁可頌」熱潮！異業合作造話題、超商聲量高成黑馬！

日本「咲耶」推出「御膳套餐」料理包搶攻宅經濟！在家也能嚐到日本各地特色料理！

【本文獲「食力」授權轉載，原文：日本全家推出「透明布丁」上市即售罄！透明食材將成為未來食品創意新趨勢？】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」