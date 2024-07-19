消暑飲食｜天熱吃冰品更難散熱？中醫教養心消暑3原則多攝蛋白質
撰文：Heho健康
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天氣炎熱讓人狂冒汗，恨不得馬上來點冰品、涼飲幫身體降降溫，但天熱馬上吃冰可能讓毛孔緊縮，暑氣更難消散！
那夏季要如何消火氣、排濕氣最好呢？有3個中醫原則幫助由裡到外散熱消暑。
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中醫3原則養心消暑
1. 攝取蛋白質
夏季記得攝取足量且優質的蛋白質，幫助擺脫夏季天熱帶來的疲勞、倦怠感。像是雞肉、雞蛋、鴨肉、毛豆、豆漿、豆花（豆腐花）、豆腐等低脂蛋白質，但若豆花、豆漿需留意糖分攝取。
2. 吃當季食材
夏季蔬果食材正當時，可多食用瓜果類如西瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜等蔬果，水分含量多又消暑。而日頭赤焱焱，也可以食用清熱降火氣的綠豆、綠豆芽、薏仁、蓮子等，能幫助改善食慾不振或消化不良的狀況。
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3. 足夠水份攝取
一般人建議每天攝取1800cc至2000cc的開水，若出汗量大、運動流汗，記得額外增加水量。建議每半小時補充300~500毫升的水分，不建議喝甜冰飲取代喝水。
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