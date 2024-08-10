三高飲食｜短時間狂飲冰水易中風恐致命！4招逆轉三高1口訣辨中風

炎熱的夏天，頻繁進出冷氣房，讓身體處於忽冷忽熱的環境，或是短時間大量攝取冰品、冰飲來消暑，對於三高患者來說恐是致命行為，容易造成血管收縮、血壓上升，誘發心肌梗塞、腦中風發作！



改善高血脂和膽固醇過高飲食（按圖看清👇👇👇）

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心梗、中風猝發不能等 撥打緊急求助電話儘速送醫

心血管疾病發作總是措手不及，民眾夏日最愛進出冷氣房、吃冰品、喝冷飲消暑氣，卻容易造成血管收縮、血壓上升！台灣國民健康署說明，有三高問題的民眾需特別留意，若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等心肌梗塞症狀，或者有（腦）中風徵兆，應立刻撥打緊急求助電話，把握黃金治療期。

關於腦中風辨識方法，民眾應記住「FAST」口訣，「F」是Face，請患者微笑可能出現臉部不對稱，如嘴角下垂、眼皮下垂；「A」是Arm，請患者舉手可能會肢體無力，無法平舉雙臂的狀態；「S」是Speech，請患者說話。會變得含糊不清、胡言亂語，也可能無法聽懂別人說的話；「T」是Time，請務必把握時間，立刻送醫。

部分民眾可能不知自己已身陷三高危機？依據台灣2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查，結果顯示20歲以上台灣人三高自知率分別為高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，代表約有4至7成民眾尚未意識到自己的、血糖、血脂檢查數值已出現異常。台灣國健署提醒，大眾應把握健康檢查的機會！

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民眾自我管理健康 遵循4招逆轉三高

民眾若想預防三高上身，國健署提供4招，讓民眾積極採行自我健康管理，遠離疾病風險。

1. 定期健康檢查、持續追蹤三高：

居家量測血壓可以「722」原則，「7」連續7天量、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，取其平均值。

2. 戒煙：

戒煙有助於改善血壓、血脂異常，可諮詢戒煙免費服務電話。

3. 遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則：

多選擇天然、原型、少加工食材，並以白開水取代含糖飲料。

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4. 規律運動：

養成「每天30分鐘、每週至少達150分鐘」的中強度運動習慣。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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