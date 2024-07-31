夏天飲食｜夏天凍飲醫生建議添加4款好物　紓緩喉痛 防呼吸道感染

台式手搖飲一天一杯，不如喝喝醫師力推的4好物，打進凍飲裡，保護呼吸道、少感冒、防沙啞，一舉數得。



台灣輔大醫院耳鼻喉科主治醫師胡皓淳分享了4種夏天當令好物，分別是蜂蜜、檸檬、嫩薑、番茄。它們很給力的成分到底有哪些？

夏天要吃4好物（按圖看清👇👇👇）

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1. 蜂蜜富含抗氧化劑／降發炎力

蜂蜜被譽為大自然的黃金食品之一，因為它含有豐富的抗氧化劑，例如：酚類化合物，萬一呼吸道感染和發炎，它可協力減輕症狀和不適程度。此外，蜂蜜還有助於紓緩喉嚨痛和咳嗽，夏天要保護呼吸道，不能少了它。

2. 檸檬富含維他命C+類黃酮等抗氧化物質／疏通清潔力

說到蜂蜜，胡皓淳說，那當然就要配檸檬。檸檬是一種富含維他命C的水果，這種維他命對於提高免疫力和對抗呼吸道感染非常給力。檸檬還含有類黃酮等抗氧化物質，有助於維持呼吸道的健康狀態。因此，胡皓淳說，夏天多喝檸檬水或者加入檸檬片的飲料，有助於保持呼吸道清潔。

檸檬是一種富含維他命C的水果，這種維他命對於提高免疫力和對抗呼吸道感染非常給力。（Mariah Hewines/unsplash）

3. 嫩薑富含薑辣素和黃酮類化合物／抗菌力

嫩薑（又稱子薑）是一種常見的中藥材，具有強效的抗菌和抗發炎作用。它含有許多活性成分，如薑辣素和黃酮類化合物，能夠紓緩呼吸道發炎和感染。胡皓淳說，在夏季喝薑茶或者加入薑片的食物，能增強呼吸道抵抗力，防止感染之保健作用。

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4. 番茄富含維他命C+維他命A+番茄紅素等抗氧化物質／防護力

番茄是一種富含維他命C和維他命A的食物，這兩種維他命對於保護呼吸道黏膜和增強免疫功能非常有益。胡皓淳指出，番茄還含有番茄紅素等抗氧化物質，有助於預防呼吸道感染和疾病。

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