抗衰老飲食｜加速衰老因常吃3類食物？菠菜秋葵昆布7食物延緩老化

小心錯誤飲食習慣，讓你看起來比實際年齡更衰老！想要預防衰老怎麼吃？醫師建議少碰AGEs食物，如高糖、燒烤和油炸食物，吃深色蔬菜、藻類能幫助抗老。



糖化終產物加速衰老 少碰高糖、燒烤食物

台灣家醫科醫師陳欣湄指出，讓我們看起來比實際年齡更衰老的「元凶」就是糖化終產物，英文稱為AGEs，而這種物質會改變我們體內的蛋白質結構，讓人看起來比實際年齡更衰老。

糖化終產物對人體造成6大影響（按圖👇👇👇）

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糖化終產物是什麼？

什麼是糖化終產物？陳欣湄說明，高糖食物進入身體，會與蛋白質結合，就會產生糖化終產物，還有經過高溫烹煮或燒烤的肉製品，也會含有更多的糖化終產物，而糖化終產物累積在身體內，容易造成加速衰老的現象。

預防衰老3建議 抗老吃這些食物

如何預防糖化終產物造成提早衰老呢？陳欣湄提供3建議，第1，減少精緻糖分的攝取；第2，調整飲食習慣，多選擇蒸煮而非高溫油炸的食物；第3，減少攝取AGEs的食物。

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台灣營養師曾依田表示，抑制糖化終產物的產生，可以吃深色蔬菜，像是富含α-硫辛酸與蘿蔔硫素的秋葵、西蘭花、菠菜、羽衣甘藍，以及富含膳食纖維的昆布、海帶芽等藻類。

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