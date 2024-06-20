失眠宵夜｜香蕉+杏仁醬、餅乾+芝士！營養師推薦6款助眠小食配搭

失眠早已成為不少都市人的生活常態，試過泡腳、拉筋、數綿羊、不玩電話等都沒有效用時，真的要吃安眠藥嗎？看看營養師建議的6款小吃配搭，今晚試一試，說不定有意外驚喜，讓你好好入睡。



乳酪可配水分多的水果。（資料圖片）

宵夜助眠6大配搭

宵夜吃對了食物，不但不會致肥，還可以有助入睡。失眠更要食宵夜

1. 脫脂希臘乳酪+蜜瓜

脫水也會影響入睡，所以可選擇水分較高的水果，例如蜜瓜，再配搭1/2杯脫脂希臘乳酪，以補充白天流失的水分。除了蜜瓜，也可以吃蘋果、橙或梨，水果與乳酪的蛋白質配合，適合作為睡前小吃。

脫脂希臘乳酪加水果可有效補充水分和蛋白質。（pexels）

2. 穀物+脫脂牛奶

穀物中含碳水化合物，牛奶中含鈣和鎂，有助產生負責調節睡眠的褪黑激素（Melatonin），把兩種食物一起吃，比單獨吃能夠吸收更多色氨酸，令人心情放鬆，幫助入睡。建議一杯低糖的穀物（每份6克糖或更少），再加上半杯脫脂牛奶。

有研究指車厘子可有助產生褪黑激素。（資料圖片）

3. 車厘子乾+開心果

開心果具有蛋白質，維他命B6和鎂，亦有研究指車厘子可以幫助產生褪黑激素。不過食用的分量不應超過1安士的開心果（約160卡路里），因為過高的熱量反而令人保持清醒，有相反效果。

4. 洋甘菊茶+堅果醬餅乾

如果常常因為胃部不舒服而失眠，可試試沖一杯洋甘菊茶。洋甘菊茶既可保濕，又可在睡前紓緩神經，令人放鬆。再配搭2茶匙堅果醬或芝士，以增加蛋白質，有助更快入睡。

洋甘菊茶能讓人放鬆心情。（視覺中國）

5. 杏仁醬+香蕉

香蕉和杏仁含豐富的維他命B6和鎂，是夜晚休息的理想小吃選擇，不過杏仁醬是一款暗藏高熱量的小吃，以湯匙盛載食用便不容易吃過量。

6. 全穀物餅乾+芝士

奶製品的蛋白質與全穀物餅乾配搭完美，因為含有鈣，鎂和色氨酸，這些都是睡眠所必需的元素。可挑選Mozzarella芝士，令總卡路里和脂肪含量不會太高，因為太多的脂肪亦會讓人清醒。

鈣，鎂和色氨酸是睡眠所必需的營養元素，建議可選Mozzarella芝士。(nastyasensei@pexels)

資料來源：營養師Jaclyn London @Good Housekeeping