麒麟果功效｜抗衰老防便秘4大好處　中醫提醒1類人易腹瀉加劇濕疹

麒麟果，營養師說它抗氧化力強，又可改善便秘等，好處多多，但中醫又怎樣評價麒麟果？有寒濕體質的人吃麒麟果容易引起肚痛腹瀉。同時因為麒麟果甜度高，更有機會令濕疹症狀更難痊癒！



麒麟果4大功效

麒麟果（Yellow dragon fruit／Yellow pitaya），盛產於中美洲，有「燕窩果」之稱，含豐富維他命C，是紅蘿蔔的3倍，而黑色的果籽更富含多酚抗抗氧化物，可消除傷害皮膚細胞的氧自由基，有助美白皮膚和抗衰老，排走體內的金屬和毒素。

麒麟果同時是「便秘剋星」，所含的非水溶性纖維豐富，1個約260克的麒麟果便有5.6克纖維，有助促進腸道蠕動，幫助排便。此外當中的鉀質，亦有助穩定血壓，去水腫。其植物蛋白及果膠，對預防胃癌及胃潰痬有幫助。

麒麟果屬寒濕食物 1類人易致肚痛腹瀉

在中醫角度，又如何評價麒麟果？我們請教了楊恩劍寧中醫師：

「中醫典籍沒有記載這水果，但從它的功效可以推敲麒麟果屬於寒濕的食物，味甘，性寒涼，有潤腸通便、利水消腫的功效，對於實熱體質，容易因熱邪而導致的便秘有良好的功效。相反，有寒濕體質的人，便容易肚痛腹瀉。」

麒麟果甜度高損脾臟功能 加重皮膚病

楊醫師補充說：「另外要注意麒麟果甜度高，容易引起生『濕』，有機會令濕疹症狀更難癒。濕是體內的水液代謝出現問題，而衍生出來的病理產物。假如脾胃、肺、膀胱、腎、小腸等出現問題，濕便會形成。甘（甜）入脾，過多甘味易影響脾臟功能，如果體內水道系統出了問題，吃水果過量或會加重皮膚疾病。此外，引起皮膚問題的原因也源於血虛、鬱熱及風燥，濕疹患者的體質是多樣化的，可屬濕熱，但寒濕、少陽鬱熱、虛寒、實寒等也可引起濕疹，不同的體質要配合不同性質的食物，如有任何疑問應查詢專業人士。想對症下藥要先了解自己的體質。」

麒麟果的甜度高，容易引起生「濕」，有機會令濕疹症狀更難癒。（GettyImages）

按圖了解各類水果在中醫上的屬性：

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大部分水果在中醫學說上都偏「寒濕」

溫熱性水果類：龍眼、荔枝、榴槤及牛油果等。

平性水果類：蘋果、芒果、葡萄、橙、木瓜、士多啤梨及菠蘿等。

寒涼性水果：西瓜、梨、柚子、柿子、奇異果、楊桃及火龍果等。