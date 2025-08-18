早餐香蕉｜早餐不宜吃香蕉4大原因　4類人忌空肚吃　幾時食最啱?

健康早餐｜早餐食香蕉｜香蕉營養豐富，有益心臟、抗氧化、穩定血糖...好處多多，但你真的懂得怎樣吃香蕉來攝取它的最佳營養嗎？什麼時候吃？應否早餐吃？可否空肚吃？不正確的吃法不僅易致肥，還有損健康，影響血糖穩定。



健康早餐｜早餐不宜吃香蕉？

香蕉益處毋庸置疑，但原來不同情況、不同時間吃香蕉，也會有不同效果。香蕉含豐富鉀質、纖維和維他命B6、維他命C、碳水化合物等，但糖分也相對較高，若空肚吃或單吃香蕉容易導致血糖水平升高，尤其糖尿患者應該避免。

早餐你會吃香蕉嗎？（envato）

按圖看香蕉不宜作早餐的原因及哪些人不宜早餐吃蕉：

健康早餐｜早上糖分吸收高 易致血糖急升昏昏欲睡

早上是人體分泌皮質醇和腎上腺素最高的時間，對糖分的吸收也高，攝取糖分會促使血糖飆升，令人昏昏欲睡，但消化後血糖又急速下降，長期血糖也大幅度升降，或會損害血管致動脈硬化。早餐攝取過多糖分，或會影響自律神經系統，難以抖擻精神。

健康早餐｜香蕉不宜單一作早餐原因：

1. 血糖急升 2.易昏昏欲睡 3.易損害血管健康 4.難延長飽肚感



請按圖看12種營養早餐食材建議：

早餐宜忌｜早上糖分最吸收吃麵包傷血管3大壞處 早餐最佳12食物

哪些人不宜空腹吃香蕉？

1 正在減肥人士

香蕉雖富營養卻欠蛋白質，若單一以香蕉作早餐，難延長飽肚感，很快便想再吃，容易吸收更多熱量，導致肥胖。若吃多於一條香蕉，則會攝取過多果糖，過多果糖會轉化成脂肪，堆積體內。因此正在減肥的人士也不宜空腹吃蕉。

2 糖尿病患者

香蕉愈成熟，糖分愈高，糖尿病患者不宜空肚或把香蕉作早餐，以免影響血糖急升。

香蕉謬誤｜早餐食蕉傷胃？糖尿不能吃？9大謬誤 這樣吃緩血糖飆升

3 腎臟有問題人士

香蕉鉀含量亦高，早餐空腹吃，也會加快改變體內的電解質平衡，對於腎臟有問題人士或有機會造成影響。

4 易肚瀉或患腸易激綜合症人士

此外，澳洲註冊營養師陳婷豐（Judith）曾在訪問中提及香蕉含有果聚醣（Fructan），是發酵性碳水化合物（FODMAP） 的其中一種，容易增加腸內氣體，出現肚脹和多氣等腸易激綜合症的症狀。若經常反覆出現肚痛、肚瀉或是患有腸易激綜合症人士更應避免早上空腹進食香蕉。

【早餐】只吃蕉易致肥宜配麥包烚蛋 3類人不宜空肚食蕉會腹瀉！

香蕉作早餐 宜配雞蛋

其實早餐吃香蕉也可以，只是最好配搭其他食物，例如有益心臟健康的脂肪和富優質蛋白質來源的食物，可調節血糖和食欲，例如雞蛋、穀物、蘋果、燕麥、雞蛋或加入杏仁、堅果等。

香蕉不宜單吃作早餐，可配雞蛋同吃，增蛋白質吸收。（kristin-kennedy@unsplash）

按圖看香蕉對健康的9大好處

【香蕉營養】高纖助消化維持好心情9大益處 有2種人要注意攝取量

什麼時候吃香蕉最好？

午飯後：防飯氣攻心



香蕉含豐富的鎂，有助穩定神經、紓緩焦慮，對於鈣和鉀的吸收也有幫助，還能協助碳水化合物的代謝及穩定血糖。午飯後吃香蕉，幫助代謝，避免飯氣攻心想睡。

運動前後：修腹肌肉防抽筋



運動前吃香蕉可提供能量，維持運動的耐力，也是燃燒脂肪時所需的元素。建議運動前15-20分鐘可吃半條香蕉。運動後吃香蕉可幫助肌肉迅速修復與生長，而當中的鉀和鎂，亦有助避免因大量流汗電解質失衡而引致抽筋。

香蕉冷知識｜蕉皮苦澀但營養比果肉高5倍！專家教這樣吃可助眠

睡前：助安眠色胺酸蕉皮是果肉5倍



香蕉中的鎂可促進褪黑激素的分泌，改善失眠。一隻香蕉可供人體每日所需約8%的鎂，不過亦有指香蕉皮的色胺酸和營養成分更是果肉的5倍。台灣雲林基督教醫院營養室主任林旻樺更教長者用半隻帶皮香蕉洗淨，加1杯鮮奶，加2粒合桃攪拌吃。但她提醒，一定要買有機香蕉才可。

