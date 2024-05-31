通血管食物｜防心血管病網友熱議6大清血管食物　番茄第2菇類包尾

撰文：NOW健康
出版：更新：

你是否有留意過自己日常的飲食或是生活習慣呢？許多人都愛吃重口味的食物，然而攝取過多這些重油重鹹的食物，可能導致脂肪堆積在血管壁中，進而導致血管硬化以及心血管疾病。想要預防心血管疾病，你知道吃什麼食物可以幫助疏通血管，並有助於預防各種血管疾病嗎？

台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「清血管食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大清血管食物排行。

6大清血管食物排行（按圖👇👇👇）

+2

「堅果」有助助活化血管　小心吃勿過量

觀察近1年內網友針對「清血管食物」的相關話題討論，可以發現最多網友提及的是「堅果」。其中就有網友分享吃堅果有益於保護心血管，並表示「堅果含有不飽和脂肪酸，能促進心血管的健康」，引起網友熱議留言「你懂吃！堅果的好油最豐富了」。

另外，有網友提到堅果因含有植物固醇，因此可以有效降低膽固醇，避免心臟病、中風和周邊動脈疾病，同時也提醒道雖然堅果非常健康營養，熱量卻非常高，建議一天可以食用約5至10顆就好，引起不少網友驚呼「原來熱量這麼高，之前都直接抓一堆吃！」、「天啊!堅果一天原來只適合吃那麼幾顆」，表示雖然食用堅果幫助清血管，還是適量食用才不會攝取過多熱量。

5招飲食建議逆轉腦退化（按圖👇👇👇）

+5

相關文章：防腦退化飲食｜保持大腦年輕飲食5原則+4招更有效　咖啡多喝傷腦?

番茄可防血管老化！魚油有助調控血壓、血脂

另1項備受網友推薦的清血管食物是「番茄」，就有網友分享番茄內所富含的茄紅素具有抗氧化的效果，能夠預防血管老化、栓塞。此外番茄也因為味道香甜飽受大眾喜愛，可以搭配做成不同料理食用如番茄湯、紅醬意大利麵等，因此是不少網友心目中護血管食物的好選擇。

「魚油」也是眾多網友提及可以幫助清血管的食物之一，因為魚油含有豐富的Omega-3多元不飽和脂肪酸，可以減緩身體發炎症狀，以及調控血壓、血脂等，故備受營養師及網友推崇。但也有醫師提醒雖然魚油對血管有顯著的幫助，不過坊間亦多不純正的魚油，因此在食用前務必確認品牌可信度、原料成分與來源等，避免攝取到其他雜油，又把血脂吃高。

相關文章：健康飲食｜外食族宜多攝魚油！營養師推5族群必吃營養素1類多食菇👇👇👇

+7

民眾想要預防心血管疾病，可以從飲食開始改善，除了避免重油重鹹、精緻的食物之外，也可以多吃以上那些清血管食物。快檢視一下自己日常的飲食清單，為自己補充多元營養吧！

桑椹功效｜護心血管助防癌5功效點食最好？2類人不宜恐心律不整健康飲食丨5色蔬菜功效全曝光　養顏吃紫黑 助防癌護心血管吃哪色防腦退化丨抗氧化護心血管麥得飲食助腦年輕7.5歲！戒5類傷腦食物仙桃功效丨護心血管健康 蛋黃果營養高過牛油果！1關鍵美味變苦澀心臟健康｜6旬婦血管年齡超過80歲！戒吃2食物半年瘦7Kg血管細8年降血脂｜護心血管網友熱議10大好油脂食物　牛油果第3、三文魚第2健康飲食｜得舒飲食6點提醒這樣吃才正確　有效降心血管疾病風險手腳冰冷｜改善血液循環3營養素　菠菜杏仁助血管擴張 唔只薑辣椒高鈉食物｜護血管防心臟病小心6大高鈉地雷　水餃、1款堅果都上榜

延伸閱讀：

剖腹產婦突發冠狀動脈剝離險喪命 陽明交大團隊神救回

膝關節退化非老年人專利 年過50歲出現這些情況是警訊

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

飲食健康資訊
健康飲食
心血管疾病
健康生活
NOW健康
都市健康
01教煮