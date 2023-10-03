番茄減肥｜醫生教番茄減肥法1個月甩11公斤！瘦身5要訣早或晚吃？

番茄可以抗氧化、又有豐富維他命，是減重好幫手！台灣婦產科醫師蔡鋒博分享「番茄減肥法」，透露曾為減重每天吃番茄，短短一個月竟成功減掉11公斤！



番茄減肥法 微波爐先叮2分鐘？

「當我穿不下以前喜歡的西裝褲時，就知道該減肥了。」蔡鋒博描述自己當時的心情，「一上秤，哇，什麼時候胖成81公斤？再往鏡子一照，哇，雙下巴也出來了！」驚見身材在不知不覺中走樣，蔡鋒博下決心減肥。

經考量後，他選擇用熱量低、容易有飽足感的番茄來減重，同時搭配「減少食量、增加運動」的方法。每當腹中飢餓，蔡鋒博就將番茄切片，用微波爐熱2分鐘，配溫開水一起吃，約2顆中等大小的番茄就能令他飽腹。就這樣連續吃一個月後，蔡鋒博上秤一稱，發現體重竟足足減了11公斤。

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番茄抗老促新陳代謝 防乳癌/前列腺癌

番茄為什麼能減肥？蔡鋒博解釋，番茄幾乎不含脂肪，糖分也不高，味道酸甜可口，可以代替零食來滿足嘴饞。同時，番茄熱量低，每100克的番茄的熱量只有18卡，而其豐富的纖維質又讓人容易產生飽足感。

番茄中有高量的茄紅素。茄紅素是抗氧化力最強的天然物質之一，它能夠促進身體新陳代謝，抗老化，對於預防心血管問題以及乳癌、前列腺癌，也有正面的效用。食用番茄還能夠增加人體的脂聯素（adiponectin）水平，改善肥胖和胰島素阻抗。

日飲1杯番茄汁減肥一樣得！

《營養》（Nutrition）期刊曾發表一項研究，25名台灣女性，每天飲用280ml的番茄汁，連續喝兩個月，其它飲食和鍛鍊還和原來一樣。結果顯示，兩個月後，這些女性的腰圍減少，炎性脂肪因子水平也降低。

「番茄減肥法」5大要點（按圖👇👇👇）

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1. 生吃番茄：每日食用不超過兩個大番茄，最好選深紅色番茄。台灣營養師陳小薇表示，番茄愈紅，茄紅素含量愈高，營養價值也較高。

2. 番茄料理：在晚餐中加入一道番茄料理，如番茄炒蛋。陳小薇指出，炒製的番茄，茄紅素更容易吸收。而在晚上食用番茄，能促進生長激素分泌，加強新陳代謝、燃燒脂肪。

3. 喝番茄汁：如前文研究顯示，喝鮮榨的番茄汁有著良好的減肥效果，因此可以與番茄料理、生番茄互相補充。但榨成果汁後的番茄損失了大量纖維質，不及直接食用全蔬果好。

4. 規律的飲食和起居：保持早睡早起，足夠的睡眠對減肥很重要；每天3餐照吃，搭配規律的運動。

5. 喝大量開水：蔡鋒博表示，在減肥時首先燃燒的是脂肪，燃脂後會代謝出酮酸，容易引起關節酸痛，最好大量飲用開水，以促進代謝。

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蔡鋒博提醒，番茄性寒，不宜大量食用，避免引起腹瀉等不適反應。體質偏寒的人，最好將番茄煮熟後再吃。患有慢性病的患者，在進行番茄減肥之前，最好先詢問醫師自己的情況是否適合。

另外，蔡鋒博提到，讓能夠堅持瘦身的動力，在於勤做「體重的紀錄表」。當看到體重紀錄表上從81公斤一步一步地降到70公斤時，那種不斷得到的鼓勵和成就感，讓他卯足勁堅持到底。

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