飲水宜忌丨運動後狂飲水易抽筋！營養師提醒曬過/飲過4種水不宜飲

最近天氣炎熱，台灣營養師黃品瑄表示要隨時補充水分才不會容易中暑、脫水，但是提醒有四種水千萬不要喝，以免不安全，對健康有害。



黃品瑄在Facebook「營養師品瑄」發文提到，生活中有四種「不要喝的水」，如下所列：

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一、未經處理的山泉水

有些人會覺得山泉水天然乾淨就直接飲用，實際上未經處理的山泉水極易受到污染，直接喝可能喝到細菌、寄生蟲！

二、曝曬過的瓶裝水

常見的寶特瓶（PET）經長時間的高溫照射，有可能會釋出有害物質，即使放在車內沒有直射，但經曝曬後的車內溫度極高（夏季甚至可能超過70度），一樣會釋出有害物質或變形，不建議飲用！

三、對嘴喝過的水擺放過久

我們的口腔中有許多的細菌，在接觸到水後，細菌就會在水裡面繁殖，久放後細菌數會超可怕！所以建議有對嘴喝過的水要盡快喝完喔！

四、放了很多天的開水

許多人認為水在煮沸殺菌後就能一直放，但如果裝水的容器不乾淨，或是未將容器密封而是開口放置，放久了微生物也可能會愈來愈多！

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另外，黃品瑄也提醒大家不要在劇烈運動後猛灌水：人體在劇烈運動後會流失各種電解質，如果運動後立刻喝大量的水而未補充到足夠的電解質，可能導致低血鉀症 （疲勞、抽筋、心律不整），建議大家適量喝水，或在水中加入鹽來補充電解質喔！

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