滷水致癌｜蛋白質滷太久恐致癌？營養師教健康滷肉加1物易軟化！

滷味愈滷愈久、愈入味好吃嗎？台灣無毒教母譚敦慈在節目中提醒，很多人愛吃滷味，但蛋白質滷2個小時，就可能產生對心臟血管不好的氧化膽固醇，而蛋白質滷太久，也可能產生致癌物質。



她曝自己在家滷肉會加「鳳梨」，酸甜鳳梨滷肉不但可以少放糖，鳳梨中的酵素還能加速肉類的軟爛，「滷半個小時就好」。

老滷（滷水汁）恐致癌？（按圖👇👇👇）

鳳梨取代糖 減少用量又快速軟爛

譚敦慈表示，她非常喜歡鳳梨，因為鳳梨可以取代糖入菜，減少糖的用量，並能加速肉類的軟爛。基本上所有研究都告訴你，糖都不是好糖，所以要盡量少用糖。

老滷恐致癌 關鍵在浸泡時間

譚敦慈提到，老滷會致癌，因為蛋白質滷2個小時，就會產生氧化膽固醇。氧化膽固醇易造成心血管疾病，如動脈硬化、中風，也可能造成神經退化性疾病如失智症、柏金遜症，對眼睛黃斑部也有傷害，可能引起黃斑部病變等視力不良影響。含蛋白質的滷汁一再加熱，可能產生被世界衛生組織列為第一級致癌物的雜環胺化合物（heterocyclic amines，HCAs），攝食過多會對人體造成危害。

她提醒滷味是否入味不在滷多久，關鍵是在浸泡的時間。譚敦慈說她每次滷肉、滷蛋與豆乾，都會滷一鍋再分裝，每次只拿一份出來，隔天拿出冰箱另一份要復熱時，一定再加入新鮮蔥、薑、蒜與洋蔥，蔥薑蒜和洋蔥含有豐富抗氧化成分，可以減少氧化膽固醇。

請按下圖看11個新手必知的醃肉問與答👇👇👇

+ 27

相關文章：醃肉貼士｜落調味次序時間11件新手必學的事 加蛋或蛋白有分別？

鳳梨芯軟化肉 洋蔥釋放甜味

譚敦慈並示範健康滷味的製作方法，先將鳳梨下鍋，也可以用鳳梨芯，所含的鳳梨酵素比較高，可加速肉類軟爛的速度。接著放入新鮮的蔥、薑、蒜與洋蔥。她也提供過去台灣輔仁大學的研究，指出滷肉時冰糖與醬油比例是1:10，也可減少氧化膽固醇。肉類煮滾開過半小時就可以熄火，利用浸泡入味才安全。

不只鳳梨能助蛋白質軟化 這兩種水果也有幫助

台灣雲林基督教醫院營養組主任林旻樺表示，加鳳梨可以加速滷肉的原因，是因為鳳梨含有消化酵素「鳳梨蛋白酶」（Bromelain），是有助於分解蛋白質食物的酵素，肉纖維較粗，利用鳳梨酵素先軟化肉質，就比較好入味、助消化。

林旻樺說明，酵素在人體消化過程中扮演重要角色，可分解蛋白質、脂肪、碳水化合物，許多蔬果類中含有酵素，例如木瓜富含木瓜蛋白酶，可將蛋白質分解成小分子胺基酸、更易消化。而奇異果有奇異果酵素，可促進蛋白質消化，根據《美國農業與食品化學期刊》刊載的研究顯示，奇異果酵素可增加胃部37％至48％分解蛋白質的能力，有助消化。把這些富含酵素的水果打成果泥用來軟化肉、可幫助快速入味。

林旻樺強調，使用富含酵素的果泥醃肉，可以加速分解蛋白質，使肉質較為細嫩，同時增添水果的風味，能夠減少調味料使用量，吃下肚後也能較快消化，降低腸胃負擔。

相關文章：滷肉食譜｜滷五花肉簡單家常菜好下飯 剩餘滷汁如何多做1道菜？👇👇👇

+ 13

可樂軟化肉質 添加糖過量有礙健康

有些人也會在滷肉的時候加可樂，一方面利用可樂中的小梳打來軟化肉質，可樂含有糖也可以少加糖，另外也可以利用可樂的深色色素增加醬色。但林旻樺認為，可樂的糖也是添加糖的一種，添加糖量過高有害健康，世界衛生組織認為過量攝取糖分將導致慢性代謝性疾病、齲齒以及懷孕期間健康風險，與其加可樂不如加鳳梨等含有酵素的水果更增鮮美。

延伸閲讀：

名醫點名「3種水果」抗癌效果最好！「癌症剋星」是它

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」