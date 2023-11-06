飲水太少易早死？缺水增64%糖尿失智6慢性病風險！現5狀況快喝水

不少人開始會關注自身的健康和長壽，但「身體水分」這件事有時會被忽視。



研究發現，水喝太少可能增加罹患心臟和肺部疾病的風險，甚至帶來糖尿病和失智問題，保持身體水分可以減少罹患慢性病。專家提醒，身體出現5狀況要快喝水！

5警號代表身體缺水（按圖👇👇👇）

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30年數據研究：不補水更容易患上心肺疾病

台灣腎臟科醫師江守山指出，足夠的水分不僅能幫助延長壽命，還可以減少慢性健康問題的產生。他引述一項研究，美國國家心肺血液研究所（NHLBI）心血管再生醫學實驗室的研究員Natalia Dmitrieva發現，不補水的人更容易患上心臟和肺部疾病，並過早死亡。他們分析了1萬1255人的數據，這些數據已經整理了30年，研究發現，血清鈉水準（身體水不足的指標）高的人，患有更多的慢性健康問題，並且比低水準的人更早死亡。

研究者：適當水分可延長無病生活

研究進一步指出，血清鈉水準最高的人，罹患慢性健康問題的可能性高出64％，包括心力衰竭、中風、動脈疾病、肺部疾病、糖尿病和失智。Natalia Dmitrieva表示，當身體水分不足，會影響15種生物標誌物，如血壓、膽固醇和葡萄糖（血糖）；而適當的水分可以減緩衰老，並延長無病生活。

她也提到，世界上大約一半的人口沒有達到每天6杯（1.5升）的最低水分攝入量建議，女性要每天攝入9杯（2.2升）的水，男性最多攝入12杯（2～3升），補充的液體可以來自水、果汁、咖啡、茶、蔬菜和水果。另外也要仔細觀察自己的藥物，因為有些藥物具有脫水作用。

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你水有喝夠嗎？「5警訊」代表身體缺水

此外，喝水千萬不能等口渴才喝，代表身體已經在缺水！身體會有哪些缺水警訊？台灣營養師酈月慧指出以下5點：

1. 頭痛

由於大腦80％是水，水分不足，細胞會萎縮，進而造成神經發炎而引發頭痛。

2. 嘴唇乾裂、口氣不佳

水分不足，唾液分泌就會減少，嘴唇滋潤度不足，就容易乾裂；而唾液量減少，口腔中的抗菌能力也會下降，導致細菌滋生而引發口臭。

3. 易有飢餓感

身體能量代謝需要水分參與，當身體水分不足時，營養素無法吸收；而當產能不足，身體會產生進食的訊號，以補充更多的能量，尤其是甜食。因此，嘴饞時要先喝水。

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4. 疲倦

當身體缺水時，血液循環會變慢，組織、器官的氧氣輸送降低，進而產生疲倦感。

5. 易水腫

很多人怕水腫不敢喝太多水，水分能幫助多餘的鈉排出，並可維持良好的血液循環，減少水腫困擾。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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