消暑飲食｜炎熱濕重喝凍飲易水腫　薑茶加1物排濕防失智降血壓！

夏天又濕又熱，台灣養生達人陳月卿推薦吃生薑去除體內濕氣，加上純可可做成「生薑可可飲」，還有降血壓、降血糖、減少壞膽固醇的效果。



吹冷氣又冷飲 當心濕上加濕

台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，俗語說「大暑小暑，上蒸下煮」，這是一年中最熱的日子，也是一年中濕氣最重的日子，因為天氣熱，很多人不得不整天躲冷氣房，晚上睡覺也得吹冷氣或電風扇，導致寒濕滯留體內；也因為天氣太熱，免不了吃冰、喝冷飲，或貪食冰鎮寒涼的瓜果。

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陳月卿提醒，冷氣吹太多又喝了冷飲，可能造成濕上加濕，身體沉重、下肢水腫，還可能因為食物過於冰冷，引起胃腸收縮、消化不良，而腹脹、腹痛、甚至腹瀉。

生薑可可飲 去濕、降血壓、降血糖

偏偏小暑到大暑，正是長夏之際，長夏要養脾，脾臟喜歡乾燥溫暖，最不喜歡濕氣，該怎麼辦？陳月卿認為，薑剛好扮演神救援，從小暑到大暑，正是吃薑去除體內濕氣的好季節，生薑去除體內濕氣，最好用、作用也最快。

陳月卿推薦一款「生薑可可」，正適合夏天去除體內濕氣，材料只有生薑和純可可，其中生薑擁有薑辣素及薑烯酚，能夠擴張體表的血管，達到暖身的作用，而生薑經過加熱之後，薑辣素會轉變為薑烯酚，能促進血液循環，協助排除濕氣。

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另一方面，純可可也有促進血液循環作用，同時含有豐富的多酚與類黃酮，不僅具有抗發炎的作用，還能保護神經，增加腦部血流量，減少失智風險，富含的黃烷醇，能夠在體內製成一氧化氮，而一氧化氮具有擴張血管、保持血管彈性的效果，能幫助血壓回復正常。

陳月卿也說，生薑和純可可一起喝，對於安定血壓具有相乘的效果，也能促進胰島素分泌，降低血糖值，減少壞膽固醇、增加好膽固醇。

生薑可可飲 食材、做法

食材：生薑5克、無糖可可粉5克、熱水200c.c.。



做法

1. 把5克的生薑切碎，放入咖啡杯。

2. 加入5克的無糖純可可粉至咖啡杯內。

3. 冲入200c.c.熱水，攪拌均勻，即可飲用。



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