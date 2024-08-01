消委會麵粉｜30款9成含可致癌污染物！4樣本有嘔吐毒素嚴重可傷肝

消委會對市面上30款小麥麵粉進行檢測，品牌包括日清、壽桃牌、金像牌等香港常見的麵粉牌子，測試其品質安全及特性。當中全部樣本檢出含昆蟲碎片，9成測出含有金屬污染物及4款含嘔吐毒素（DON），長期攝入可能會增加致癌風險！另外有2個樣本更測出含有動物毛髮碎片！到底麵粉該怎麼揀？



消委會是次麵粉測試樣本共30款，包括9款低筋麵粉、9款中筋麵粉（包括多用途麵粉及普通麵粉）及12款高筋麵粉，每包售價介乎$8至$49.9，以每100克的售價計算，則由$1.3至$6.4不等。

不同筋性的麵粉有不同用途，例如低筋麵粉可製蛋糕、餅乾。（資料圖片）

小麥麵粉用途：

低筋（別稱蛋糕粉）：蛋糕、鬆餅、餅乾

中筋（別稱多用途麵粉、普通麵粉）：蛋糕、餅乾、麵包、烏冬

高筋（麵包粉）：麵包、比薩



按圖看麵粉檢測總評分：

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消委會麵粉檢測｜9成含金屬污染物 總砷及鉛可致癌

消委會測試樣本當中的6種金屬污染物，包括總砷、鎘、鉻、鉛、銻和總汞的含量，發現有9成樣本含微量的金屬污染物。當中28款檢出鎘；10款檢出總砷；2款檢出鉻及1款樣本檢出鉛。所有樣本當中，只有White Wings和Coles在是次測試之中沒有檢出該6種金屬污染物。

10款含總砷牌子：百絲牌Pearl's、李祥和、Meadows、蓮花牌、金像牌、日之廚、富澤商店、M&S Food、Bob's Red Mill、Wessex Mill



1款含鉛牌子：Essential Waitrose



攝入過多的總砷可造成心血管疾病和高血壓，鉛則會危害神經、生殖、免疫系統和腎臟，兩種金屬污染物均有令人患癌的風險。是次測試結果中，Bob's Red Mill總砷含量最高，有0.016毫克；唯一含有鉛的樣本Essential Waitrose，含量為0.063毫克。

根據消委會參考的穀類或小麥的相關金屬污染物上限標準，穀類（米除外）總砷為每公斤0.5毫克；鉛為每公斤0.2毫克，所有樣本都未有超出相關標準，加上香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》暫未有對小麥麵粉訂定上限，因此消委會表示大眾仍可安心食用。

金屬污染物對人體影響及參考上限。（消委會）

消委會麵粉檢測｜6成含殘餘除害劑 金像、M&S最高

消委會在30款麵粉樣本之中，有16款檢出含有草甘膦殘餘。草甘膦（glyphosate）是一種廣用的除害劑，主要用來殺死雜草。國際癌症研究機構將草甘膦列為「可能令人類患癌」（第2A組）物質。根據《除害劑規例》，小麥麵粉和小麥全麥粉訂定的草甘膦上限分別為每公斤0.5毫克和5毫克。而是次非全麥麵粉樣本中，含量最高的為金像牌，每公斤有0.18毫克；而高筋全麥麵粉樣本以M&S Food含量最高，每公斤有0.45毫克。

消委會麵粉檢測｜4款含嘔吐毒素 小童食1/5個方包達上限

消委會在測試中共驗出4款樣本含有「嘔吐毒素」，包括壽桃牌、White Wings、Coles及日之廚，當中以日之廚含量最高，每公斤有306微克，但仍低於歐盟所訂的上限（穀麥麵粉訂定每公斤750微克）。如參考世衛組織食品添加物聯合專家委員會（JECFA）建議，每日最高可容忍嘔吐毒素的攝入量，暫訂為每公斤1微克，若以1個15公斤的3歲小童為例，每日最高可容忍嘔吐毒素的攝入量為15微克。若以250克的日之廚高筋麵粉製作1個方包，該小童食用1／5個便已達建議攝入上限。

嘔吐毒素又稱脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（DON），這種黴菌毒素主要存在於小麥、大麥、燕麥、黑麥和粟米等穀物之中，因原材料貯存不當或受霉菌污染而產生。人體如長期攝入嘔吐毒素，可能會有潛在影響，例如出現噁心、腹瀉、腹痛、嘔吐、頭痛等多種症狀，嚴重可能對人體肝臟產生損害。

消委會亦曾在啤酒中測出嘔吐毒素，也可參考：消委會啤酒｜30款全含生物胺可致腦出血！青島最肥 1款含嘔吐毒素

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消委會麵粉檢測｜全含昆蟲碎片 Showa、M&S含動物毛髮碎片

消委會測試結果顯示，全部樣本均含有昆蟲碎片，當中以李祥和樣本含量最高，每50克有57克。而樣本Showa和M&S Food均測出含有動物毛髮碎片，分別為1條及2條。根據美國食品及藥物管理局（FDA）訂立的標準，小麥麵粉每50克含75塊或以上的昆蟲碎片，或1條或以上囓齒動物毛髮，即代表該食品含有雜質。

不過，香港和歐盟並未有為食品中檢出的輕質異物數量釐定上限或行動水平，而目前並未有證據顯示輕質異物對人體有害，消委會亦曾提醒，輕質異物存在於食品中是難以避免，因此消費者不必過於擔心。而M&S Food指，供應商對該公司所有的產品都有嚴格控制，會再調查消委會的測試結果。

「筋」的分類是根據麵粉的蛋白質含量和韌性來區分。（Pixabay）

麵粉高、中、低筋點樣揀？

市面上的麵粉主要分為3類：高筋、中筋和低筋麵粉，而「筋」的分類是根據其蛋白質含量和韌性來區分。「筋」是指麵筋（又稱麩質），是麵粉加入水或其他液體後，在不斷揉捏成麵糰的過程中，麵粉內的兩種蛋白質麥穀蛋白和麥醇溶蛋白結合，形成稱為麵筋的網狀結構。一般而言，麵粉的蛋白質含量愈高，能形成的麵筋愈多，因此韌性也愈高。不同程度的麵筋，用途亦不同。

消委會選購5貼士

1. 全麥麵粉較健康

消委會指，於整體而言，全麥麵粉含有較豐富的膳食纖維、維他命和礦物質，惟口感略為粗糙。而消費者如果想製作較為健康的麵包，可使用全麥麵粉。

全麥麵粉含有較豐富的膳食纖維、維他命和礦物質。（Pixabay）

2. 購買前先細閱產品包裝

選購時應細閱產品包裝，並根據用途揀選合適的產品。

3. 小麥麵粉不宜囤積過多

小麥麵粉含脂肪，在放置過程中會逐漸氧化，產生「膉味」，因此不宜囤積過多。

4. 宜放在陰涼乾燥處

應儲存於陰涼乾燥的地方，開封後應存放於密封的容器內。如果發現產品有異味、結塊、出現小蟲等，便應棄掉。

5. 同類麵粉特性不同

同類麵粉的蛋白質含量和特性不盡相同，消費者宜於製作食品的過程不斷探索，從中調整配方以達到理想口感。