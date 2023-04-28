放屁｜排便不順放臭屁恐患大腸癌？經常放屁可能是這種食物吃太多

放屁是正常的生理過程，當氣體從消化系統排出時就會發生。醫師表示，健康人平均一天放13～21次的屁，屁味和食物、氣壓、腹壓、腸胃蠕動、腸道細菌等都有關，如果放的屁很臭又有排便不順問題，建議快照大腸鏡檢查，才能早期發現大腸癌。



高纖飲食提高放屁頻率

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，打嗝和放屁，都是消化系統在排氣，健康人每天平均偷放13～21次的屁，大部分的屁都沒味道。2020年發表在《美國胃腸病學雜誌》的研究，調查飲食對放屁產生的影響。結果發現，「高纖維飲食」與放屁頻率的增加有關，而「低碳水化合物飲食」和放屁頻率的減少有關。

放屁的3大原因（按圖看清👇👇👇）

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飲食和健康都會影響屁味

而放屁臭代表有病嗎？黃軒表示，放屁臭可能是因為吃太多含硫食物，這些食物在腸胃系統分解時，容易產生難聞氣味。含硫食物包括大蒜、洋蔥、芝士、豆子等等。他提醒如果只是偶爾放臭屁，不用太擔心，少吃一些含硫食物即可。但少見的疾病，例如乳糖不耐症、發炎性腸道疾病、大腸激躁症等，會一直臭屁連連，建議應就醫治療。

大腸癌、腸胃蠕動差容易放臭屁

台灣台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純也表示，有些大腸癌患者放屁臭，是因為大腸長腫瘤塞住、大便排不出去，經過腸道細菌發酵後，才產生難聞屁味。腸胃蠕動較慢的人也可能因為糞便在腸道停留較久、被細菌發酵而頻放臭屁，基本上只要大便在腸道裡不要停留太久，屁味通常都不臭。她提醒，放臭屁雖然不是大腸癌的絕對警訊，但也不能輕忽，如果經常放臭屁又排便不順，建議就要做大腸鏡檢查，尤其50歲以上族群，更應該至少做一次大腸鏡。

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益生菌改善放臭屁？

黃軒表示，另一項研究發表在2019年的《臨床胃腸病學雜誌》，研究人員發現，有使用益生菌的人，會減少放屁量和臭味。該研究強調益生菌可能在調節腸胃脹氣以及氣味方面，發揮潛在作用，但仍需要更多研究證實。黃郁純認為，有些人服用益生菌後，可補充腸道好菌、讓菌相完整，臨床上有一半的患者服用益生菌有效，但也有一半的人吃了沒有幫助，建議選購時盡量挑大品牌，並觀察自己身體反應。

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這些行為也會影響放屁

此外，有些行為也會影響放屁。如果一直連續反覆張開嘴巴，有在做吞食空氣的動作，都會容易導致放屁。例如吸煙、嚼口香糖、吃太快、喝碳酸飲料等。搭飛機時因為氣壓變化，也容易脹氣而想放屁。黃軒建議，上飛機前、飛行期間，不要吃豆類等容易產氣食物。而多運動可以促進腸胃蠕動、多放屁，讓消化變更好。

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