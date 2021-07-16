日本料理｜日式炸豬扒做法簡單賣相吸引！油溫達多少度可下鍋炸？

明治維新時期，日本政府鼓勵人民吃肉，但牛肉貴重，所以民間部分餐廳開始食用豬肉。大片豬扒炸出的美味，除了滿足大口吃肉的想望，更因為酥脆的外皮讓人不知不覺地吃了很多。



「日式炸豬扒」開張～每次炸豬扒都不會失手！女兒們：太好吃了好酥脆，肉好好吃～搭配椰菜絲、薯仔蛋沙律；紅藜麥飯、蕃茄、黃芥末醬、冰啤酒。稍微用心一下下，就可複製日式炸豬排餐廳料理。

日式炸豬扒食譜（按圖看清👇👇👇）

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備料：熟成里肌稍微拍扁，邊邊剪一下斷筋，撒鹽、黑胡椒調味，靜置20分鐘入味。

麵衣：麵粉、蛋一顆、麵包粉。調味好的豬扒兩面沾麵粉，再沾蛋液、最後沾麵包粉，將粉壓一下，待15分鐘反潮。

做法：沙律油油溫170度左右，將豬排下鍋炸，2分鐘後翻面再炸2分鐘，熟至金黃即可起鍋瀝油，靜置4分鐘再切開豬扒，就可以開動了～

廚藝公社社員留言：「擺盤好漂亮!!擺盤漂亮食慾整個就來了!!」、「好美味的感覺」、「讓人看起來食指大動」、「想自己實驗看看，愛吃炸豬排」、「超美的~~~好想吃」。

按圖看醃出鬆軟多汁豬扒5個貼士：

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椒鹽豬扒食譜

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