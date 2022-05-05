電飯煲食譜｜日式雞胸肉炊飯營養豐富高蛋白 1隻筷子測試生熟度
撰文：爆料公社
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網民謝戎宥在Facebook廚藝公社發文：日式雞胸肉炊飯食譜。
我是完全不碰市售的即食雞胸，不會讓身體吸收那種食品，如果要攝取優良蛋白質，可以買毛豆、豆漿等等還有蛋白質食物、食材，我是都建議不會煮菜的人這樣選擇。
日式雞胸肉炊飯食譜（點圖放大）
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食材：雞胸肉、生米、蔥、蒜頭、椰菜、醬油、味醂、木耳、紅蘿蔔
做法：
1. 整塊雞胸雙面撒上些許鹽巴，再按摩肉一下，放置15～20分鐘。
2. 鍋內下一匙油，木耳、蔥白、蒜末、紅蘿蔔絲加入炒鍋內，煸出香味。
3. 加入洗好白米，二匙鹽巴，各一匙味醂、醬油，拌炒均勻。
4. 移入電飯煲內鍋內，加入清水或上湯，稍微蓋到白米食材。
5. 蓋上電飯煲蓋，開關按下。等待飯煮好提示音響起。
6. 炒鍋清洗乾淨，鍋內下一匙油熱鍋，放入雞胸肉蓋上鍋蓋悶煎雞胸肉，雙面煎至微焦。用筷子插肉，測試有無血水溢出，如果沒有，起鍋備料。
7. 利用鍋內油脂，椰菜下鍋中大火快炒至蔬菜軟化，起鍋。
8. 飯煮好提示音響起，打開電飯煲蓋，加入椰菜攪拌均勻，盛飯。雞胸肉切片擺盤，完成。
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小貼士：
1. 傳統台式電鍋的話不用擔心，水杯比例：二杯米，內鍋加水稍微蓋到食材，外鍋約2.5或3刻水，按下開關。
2. 我雞肉中是小火一面煎約5分鐘，但還是建議依照肉大小調整煎煮時間
3. 椰菜也是可以跟生米下鍋一起蒸煮，但我喜歡吃口感爽脆的椰菜，所以變成炒好跟飯拌勻。
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