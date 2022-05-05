電飯煲食譜｜日式雞胸肉炊飯營養豐富高蛋白　1隻筷子測試生熟度

網民謝戎宥在Facebook廚藝公社發文：日式雞胸肉炊飯食譜。



我是完全不碰市售的即食雞胸，不會讓身體吸收那種食品，如果要攝取優良蛋白質，可以買毛豆、豆漿等等還有蛋白質食物、食材，我是都建議不會煮菜的人這樣選擇。

日式雞胸肉炊飯食譜（點圖放大）

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食材：雞胸肉、生米、蔥、蒜頭、椰菜、醬油、味醂、木耳、紅蘿蔔

做法：

1. 整塊雞胸雙面撒上些許鹽巴，再按摩肉一下，放置15～20分鐘。

2. 鍋內下一匙油，木耳、蔥白、蒜末、紅蘿蔔絲加入炒鍋內，煸出香味。

3. 加入洗好白米，二匙鹽巴，各一匙味醂、醬油，拌炒均勻。

4. 移入電飯煲內鍋內，加入清水或上湯，稍微蓋到白米食材。

5. 蓋上電飯煲蓋，開關按下。等待飯煮好提示音響起。

6. 炒鍋清洗乾淨，鍋內下一匙油熱鍋，放入雞胸肉蓋上鍋蓋悶煎雞胸肉，雙面煎至微焦。用筷子插肉，測試有無血水溢出，如果沒有，起鍋備料。

7. 利用鍋內油脂，椰菜下鍋中大火快炒至蔬菜軟化，起鍋。

8. 飯煮好提示音響起，打開電飯煲蓋，加入椰菜攪拌均勻，盛飯。雞胸肉切片擺盤，完成。

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小貼士：

1. 傳統台式電鍋的話不用擔心，水杯比例：二杯米，內鍋加水稍微蓋到食材，外鍋約2.5或3刻水，按下開關。

2. 我雞肉中是小火一面煎約5分鐘，但還是建議依照肉大小調整煎煮時間

3. 椰菜也是可以跟生米下鍋一起蒸煮，但我喜歡吃口感爽脆的椰菜，所以變成炒好跟飯拌勻。



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