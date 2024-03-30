防異味飲食丨有臭狐怎辦？醫揭5類食物要避免！咖啡茶1關鍵增汗臭

香港、台灣氣候潮濕悶熱，容易引起流汗，進而散發體味。當流汗時，細菌分解汗水和脂肪酸會產生異味，令人感到困擾。



對此，台灣土城長庚醫院整形外科醫師李秉勳於Facebook粉專發文建議，少吃5種食物能夠避免狐臭，包括辛辣食物、酒類、海鮮類、紅肉、咖啡和茶。

按下圖看哪4種食物可清熱散異味：

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1. 辛辣食物

辛辣的食物會刺激皮膚和汗腺，促進汗液分泌，進而加重體味問題。建議減少食用辣椒、薑、蒜等辛辣的食物。

2. 酒類

酒精會刺激汗腺分泌汗液，增加體味的問題。

3. 海鮮類

蝦、蟹、貝類等海鮮中含有豐富的蛋白質和氨基酸，容易分解產生異味，進而影響體味。

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4. 紅肉

牛肉、豬肉等紅肉中含有較多的脂肪和蛋白質，容易在消化過程中產生異味。

5. 咖啡和茶

咖啡和茶含有咖啡因和茶鹼等成分，會刺激汗腺分泌汗液，進而加重體味問題。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：有狐臭怎麼辦？醫師曝「2類飲品要少喝」！否則臭味越來越濃】

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