白髮原因丨醫揭2大因素最易忽略　4類食物助黑髮 咖啡染髮恐傷身?

許多民眾認為自己年紀不大，卻長了不少白髮，其實會長出白髮，除了老化，還可能忽略了2個原因。另外，要想透過染髮遮蓋，須注意別同時染燙髮，恐有過敏反應影響頭皮，建議間隔7天以上。



4類食物助合成黑色素

台灣外科醫師江坤俊在YT《江P醫件事》分享，許多人因為長了白頭髮感到困擾，除了老化這個原因，還可能是忽略2要素，包括飲食營養不足和運動量不夠。醫師指出，合成黑色素需要蛋白質，包括豆類、肉類，還有適當的抗氧化食物、維他命B，因此蔬果類的深綠色蔬菜不能少。

8大營養防脫髮（按圖看清 👇👇👇）

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江坤俊提到，貧血也可能是造成白頭髮的原因之一，鐵質可藉由海鮮或豬肝等食物攝取。另外，適當運動才能促進血液循環，幫助頭髮黑又茂盛，因此運動量不足同樣是需要留意的影響因素。

據《ETtoday健康雲》報導，至於想透過染髮遮蓋白頭髮，台灣台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，若染髮有過敏反應，有些不會是立即的，可能是累積多次接觸後才發生過敏反應。醫師也強烈建議，不要同時染燙，因為毛鱗片張開後，容易受損，可能會因為過敏反應影響頭皮，因此建議間隔7天以上。而長期染髮還是建議避免染劑沾到頭皮，不過，醫師指出，若沒有什麼過敏反應，不用太擔心會對身體產生嚴重傷害。

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黃毓惠表示，還有些人會認為自製咖啡或紅茶染髮較為健康，但事實上染髮效果有限，且可能因為來源不明造成傷害，甚至有些成分有重金屬，看起來可染色，但對身體反而造成傷害。

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