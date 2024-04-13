白飯保存｜冷藏前多1步翻熱後口感更好！保存6招放涼入雪櫃係錯？

白飯煮太多吃不完該怎麼辦？吃不完的白飯該如何保存才不怕壞掉，而且復熱後口感一樣好吃？



專家提醒，白飯保存有6大妙招，而想要讓復熱後的口感跟剛煮好般Q彈也很簡單，保存時多做1件事情就可以。

白飯保存6大妙招（按圖）

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吃不完的白飯這樣保存 復熱後口感一樣Q彈好吃

台灣營養師薛曉晶表示，白飯煮好後，建議先取出當餐要吃的分量，其餘的白飯不要放涼，而是直接進雪櫃冷凍最好。她補充，澱粉類食物分裝後直接冷凍，蒸過後口感會跟剛煮出來一樣好吃。也不用擔心熱食放進雪櫃會影響功能，只要雪櫃馬達功能正常，維持雪櫃溫度絕對沒有問題。

日本全國農業協同組合聯合會也曾在網路分享，白飯冷藏之後澱粉會變質，因此口感會變得比較差，建議白飯煮熟之後，盡快包上保鮮膜並放在鐵盤上，接著直接放入冷凍櫃，等到要吃的時候再拿出來加熱食用！另外，也有專家分享，最好是將白飯鋪平，而且中間留個空洞後再包起來，之後加熱更有效率，還能均勻受熱，切勿包成圓形球狀。

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白飯保存6大妙招 不怕食物中毒

薛曉晶提醒，白飯煮好後，可以參考6大保存妙招，才能吃得安心，不怕食安問題找上門。

1. 雪櫃維持在7～8分滿以下，以免東西太多影響溫度。

2. 吃不完的食物煮好後，就放雪櫃，避免慢慢降溫，以免食物待在危險溫度（7～60度間）變長，增加細菌滋生機率。

3. 如果要吃醋飯或飯糰，可以趁熱拌入醋，並開電風扇快速降溫（乾淨的環境下）。醋會讓酸鹼值降低，就不容易生長細菌。

4. 白飯冷藏最久可以保存3～4天、冷凍3～4個月。

5. 可以使用冷凍保鮮盒或矽膠夾鏈袋盛裝吃不完的食物。

6. 冷凍食物加熱後建議當餐吃完，不要反覆微波。

焦脆三角飯糰食譜（按圖👇👇👇）

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很多人會說，便當經常放了2小時才吃，也沒有出事，身體還是很健康，薛曉晶坦言，食物中毒，既然是中毒，那就有劑量的問題，例如之前曾有壽司店發生食物中毒，仙人掌桿菌超標910倍，因此若有孳生仙人掌桿菌，但超標的菌數量還在人體的耐受範圍，是有可能不中毒的。

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