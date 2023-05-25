防腦退化飲食｜保持大腦年輕飲食5原則+4招更有效　咖啡多喝傷腦?

如何透過食物讓腦退化逆轉呢？台灣台大營養專家洪泰雄建議透過健康飲食習慣，像是增加蔬果、魚類、堅果的攝取量，以及喝黑咖啡。



台灣台大生物產業傳播暨發展學系講師洪泰雄指出，腦退化是一個複雜的問題，有很多因素可以導致腦退化，包括：遺傳、環境、壓力、缺乏運動及不良飲食習慣等；而飲食習慣是其中一個可以改變的因素，提供5招飲食建議有助於逆轉腦退化：

5招飲食建議逆轉腦退化（按圖👇👇👇）

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1. 增加蔬果攝取量

蔬果含有豐富的抗氧化劑及維生素，可以幫助保護腦細胞免受氧化損傷，進而減少腦退化的風險，建議每天攝取5份蔬果，包括：深色蔬菜及水果。

2. 增加魚類攝取量

魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，有助於減緩腦退化的進程，建議每周至少攝取2次魚類，如三文魚、鯖魚、沙甸魚、秋刀魚；日本是全世界最長壽國家，因為日本人喜歡吃青背的魚。

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3. 減少飽和脂肪酸的攝取

高脂飲食會增加腦退化的風險，建議減少紅肉、牛油、芝士等高脂食物的攝取。

4. 增加膳食纖維攝取

膳食纖維可以幫助維持腸道健康，進而改善腸道菌群，有助於保護腦細胞，建議增加全穀類、豆類、堅果等膳食纖維豐富的食物。

5. 適度攝取咖啡因

適量攝取咖啡因可以幫助提升記憶及警覺；但過量攝取可能會對腦部造成損傷，建議每天攝取200～300毫克的咖啡因，如黑咖啡。

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健康飲食加4招 預防腦退化更有效

洪泰雄補充，健康的飲食習慣，具有逆轉腦退化的重要作用；但要注意的是，腦退化是一個複雜的疾病，改善飲食習慣並不是唯一的解決方案，還需要結合適當運動、睡眠、減少壓力及心理健康等綜合措施，對於預防腦退化都至關重要。

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