補腦飲食｜大腦80%是水脫水傷腦！補腦5招1周至少吃1次魚減失智症

大腦決定你的生活表現，包含：決策力、自制力、創造力、記憶力、專注力等；大腦在一生當中不斷在改變，腦細胞每5個月要更新一次。



而食物對大腦影響深遠，俗話說「You are what you eat」，吃對食物能讓大腦高效運作。台灣營養師酈月慧分享5個增進腦力的營養小秘訣！

5個增進腦力營養小秘訣（按圖看清👇👇👇）

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1. 多喝水

每天喝足2500c.c.的白開水。大腦有80％是水，只要輕微脫水，就會增加「壓力荷爾蒙」，造成大腦損傷。

2. 減少熱量攝取

台灣營養師酈月慧強調，減少加工食品、含糖甜食等高熱量食物；少吃一點，可控制體重，降低心臟病、癌症和肥胖導致的中風，這對大腦極為重要。

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3. 每周至少吃1次魚

魚控制你的腦袋！酈月慧表示，DHA是大腦和細胞膜，與腦部突觸的主要成分，而Omega-3脂肪酸有助於促進情緒平衡和正面情緒。過去英國醫學期刊曾發表「1周至少吃1次魚，失智症風險降低33％」。

4. 吃彩虹蔬果

蔬果中的抗氧化營養素，如維他命E、C、β-胡蘿蔔素與植化素，可降低自由基對大腦的傷害，滋養保護你的大腦。

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5. 適量攝取好澱粉

酈月慧說，好澱粉有助於合成快樂荷爾蒙，讓人放鬆、降低壓力、提升睡眠品質，還能降低對食物的慾望。例如：燕麥、藜麥、粟米、南瓜、番薯等高纖澱粉，且每次攝取不超過一碗，既可平穩血糖，又可保護大腦。

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