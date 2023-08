補腦飲食｜大腦80%是水脫水傷腦！補腦5招1周至少吃1次魚減失智症

大腦決定你的生活表現,包含:決策力、自制力、創造力、記憶力、專注力等;大腦在一生當中不斷在改變,腦細胞每5個月要更新一次。



而食物對大腦影響深遠,俗話說「You are what you eat」,吃對食物能讓大腦高效運作。台灣營養師酈月慧分享5個增進腦力的營養小秘訣!

1. 多喝水

每天喝足2500c.c.的白開水。大腦有80%是水,只要輕微脫水,就會增加「壓力荷爾蒙」,造成大腦損傷。

2. 減少熱量攝取

台灣營養師酈月慧強調,減少加工食品、含糖甜食等高熱量食物;少吃一點,可控制體重,降低心臟病、癌症和肥胖導致的中風,這對大腦極為重要。

3. 每周至少吃1次魚

魚控制你的腦袋!酈月慧表示,DHA是大腦和細胞膜,與腦部突觸的主要成分,而Omega-3脂肪酸有助於促進情緒平衡和正面情緒。過去英國醫學期刊曾發表「1周至少吃1次魚,失智症風險降低33%」。

4. 吃彩虹蔬果

蔬果中的抗氧化營養素,如維他命E、C、β-胡蘿蔔素與植化素,可降低自由基對大腦的傷害,滋養保護你的大腦。

5. 適量攝取好澱粉

酈月慧說,好澱粉有助於合成快樂荷爾蒙,讓人放鬆、降低壓力、提升睡眠品質,還能降低對食物的慾望。例如:燕麥、藜麥、粟米、南瓜、番薯等高纖澱粉,且每次攝取不超過一碗,既可平穩血糖,又可保護大腦。

