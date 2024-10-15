牛奶營養｜奶x茶減鈣吸收？牛奶4神奇配搭安眠降血糖減膝痛+飲法

牛奶能為人體提供多種必需營養素，更是50歲以上人士的天然抗衰老補充劑。但原來怎樣喝會直接影響其功效。牛奶加料究竟會令功效大提升，還是大打折扣？最愛的奶茶是否營養殺手？



牛奶營養｜牛奶ｘ茶 減鈣質吸收？

牛奶跟茶，兩者都是眾所周知的健康飲料，也是受歡迎的配搭「鐵膽」。牛奶營養價值高，茶則有助抗氧化，不過加起來，竟然是互相折損？有研究指，牛奶的蛋白質可能會影響身體吸收茶的抗氧化劑，令茶的血管保護作用減低。甚至指奶豐富的鈣質，會與茶類的單寧酸結合，令人體能吸收到的鈣質減少。

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有指奶蛋白在高溫時會產生變化，所以把茶倒入奶中，健康效果更好。（rajat sarki@Unsplash）

事實是，大量相關的研究發現，這兩個顧慮其實並不成立。台北郵政醫院營養師黃淑惠亦曾於《自由健康網》中表示，有研究發現，即使牛奶中的酪蛋白會和兒茶素結合，降低抗氧化功能，但也不致於完全沒有。而鈣質與單寧酸的結合也很有限，因此，雖然牛奶加茶的健康效能不一定是倍增，但對本身的保健功能也不會有大影響。

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牛奶營養｜牛奶不同配搭 提升口味功效

除了好拍檔的茶，牛奶透過搭配其他健康食材，不僅能帶來意想不到的新口味，健康功效也大大增強。牛奶營養｜全脂牛奶營養高更健康？營養師解謬誤教揀奶3大貼士

牛奶配搭1：牛奶ｘ黑醋 增鈣吸收防飯後血糖急升

黑醋配牛奶，一個令人有點不安的配搭，不過味道其實出乎意料的好！濃稠滑順的口感有點像乳酪。黑醋能提升身體對牛奶中鈣質的吸收率，預防骨質疏鬆症的功效加碼。醋的酸味還能促進唾液分泌，當中的酵素能幫助消化，飯前或用餐時喝牛奶醋，有助預防飯後血糖急升，又能加強脂肪燃燒，並有助紓緩疲倦。注意當黑醋混合牛奶時，必須盡快飲用，否則會變得極為濃稠。

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除了黑醋，也可以用其他果醋。（Towfiqu barbhuiya@Unsplash）

做法：將1湯匙黑醋（也可以用其他果醋）加入120毫升牛奶中充分攪拌至濃稠狀。



牛奶配搭2：牛奶ｘ生薑 改善膝痛高血壓

薑的主要成分薑辣素能促進血液循環，不但能活化內臟機能，增強免疫力，也有助改善手腳冰冷，驅寒治感冒。促進胃酸分泌也有助提升消化功能。薑辣素亦具抗發炎效果，對長者的膝蓋疼痛也有療效！而牛奶的鈣本身有穩定血壓的作用，與具促進血液循環效果的薑一起攝取，改善高血壓效果進一步提升。薑營養｜日醫生教煮薑茶2重點功效飆升 燃脂增免疫力每次宜多少?

除了用薑片，使用薑蓉效果更強。（congerdesign@Pixabay）

做法：取兩片洗去皮的薑片放入100-150毫升牛奶中，以中火加熱，在沸騰前熄火。



牛奶配搭3：牛奶ｘ甘酒 護膚助排便

甘酒是一種古老的日本保健飲料，在香港的日式超市都很易找到，它富含維他命B雜和人體必需的氨基酸。作為發酵食品，甘酒能透過酵素作用促進新陳代謝。與牛奶配合不但可稀釋甘酒的甜味，甘酒中的植物性乳酸菌在加熱後能提升對腸道的調節功能。腸道環境改善，有助排便與改善膚質。在冬季飲用，更有保暖作用。

甘酒只含微量酒精甚至不含酒精成分，不算酒類，屬天然發酵飲料。（jinho kim@Pixabay）

做法：只需按自己喜歡的比例把甘酒與牛奶混合，以小火稍為加熱。



牛奶配搭４：牛奶ｘ香蕉 減壓改善睡眠質素

香蕉除了出色抗氧化特性及有助預防便秘外，它和牛奶都含有色氨酸，這是種人體必需的氨基酸，是製造血清素的必要成分。血清素參與褪黑激素的產生，褪黑激素有助改善睡眠質量，也具有放鬆和緩解壓力的作用。有指色氨酸從血清素轉變為褪黑素大約需要15小時。因此，最有效是在早餐時（7點至8點左右）服用很重要。長壽飲食｜82歲烹飪專家秘方：香蕉加1物防便秘抗疲勞！健康3配搭

香蕉奶也可以攪拌機製作，香蕉要先切片。（Elena Leya@Unsplash）

做法：將半根熟透的香蕉放入袋中用手搗碎，然後與約100毫升牛奶混合。



參考資料：Find New／よつ葉／スイツーモール／自由健康網